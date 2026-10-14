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PSD a votat în ședința de la Vila Lac să intre cu miniștri în Guvernul Luca Niculescu. 11 ministere aparțin partidului lui Grindeanu

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
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Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
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Partidul condus de Sorin Grindeanu a decis miercuri, 14 octombrie, în ședința Consiliului Politic Național organizată la Vila Lac, să intre cu miniștri în Guvernul pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl pregătește, au declarat surse din partid pentru Libertatea.

Cuprins:

Lista miniștrilor PSD care vor intra în Guvernul Luca Niculescu

În total, 11 ministere vor aparține social-democraților. Potrivit informațiilor Libertatea, lista finală a miniștrilor PSD, decisă în urmă cu câteva minute, este următoarea:

  1. Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacșu
  2. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu
  3. Ministrul Sănătății - Alexandru Rogobete
  4. Ministrul Muncii - Florin Manole
  5. Ministrul Economiei - Daniel Zamfir
  6. Ministrul Justiției - Radu Marinescu
  7. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Alexandru Stoica
  8. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii - Ovidiu Popa
  9. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Natalia Intotero
  10. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu
  11. Ministrul Apărării Naționale - Ștefan Oprea

Au mai rămas de stabilit ceilalți 6 miniștri, care însă vor fi tehnocrați, la Externe, Energie, Cultură, Educație, Finanțe, plus un minister nou înființat, referitor la Inteligența Artificială.

Premierul desemnat Luca Niculescu va prezenta mâine, 15 octombrie, lista completă a miniștrilor și programul de guvernare în Parlament, apoi urmează votul de învestitură.

PSD, PNL și UDMR vor vota Guvernul Niculescu. Lista de miniștri, depusă în Parlament pe 15 octombrie. Cronologia ultimelor 10 zile

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. A fost al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Acest lucru se va întâmpla pe 15 octombrie.

Pe 12 octombrie, Luca Niculescu le-a propus partidelor să îi ofere susținere pentru 6 luni, printr-un acord politic, astfel încât „să scoatem țara din această criză politică, economică și socială”.

Tot pe 12 octombrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut un apel la partidele politice, cu trimitere la PNL și UDMR, să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru 6 luni, iar în primăvara viitoare să se facă o evaluare.

Pe 13 octombrie, PNL a transmis, prin vocea președintelui partidului, Ilie Bolojan, că acceptă să susțină Guvernul Luca Niculescu 6 luni, perioadă în care „nu vom vota nicio moțiune de cenzură”. În aceeași zi, și Cseke Attila a declarat că „din punctul de vedere al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit”. O părere similară a avut și Kelemen Hunor, președintele UDMR precizând că partidul său nu va acea miniștri în viitorul Executiv.

Astăzi, 14 octombrie, și PSD a decis să intre la guvernare și să susțină Guvernul Luca Niculescu.

Foarte important, din informațiile Libertatea bazate și pe stenograme, PSD a discutat încă de săptămâna trecută, în ședința internă, varianta să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru jumătate de an.

Trei tentative eșuate ale lui Nicușor Dan de formare a Guvernului: Tomac, Veștea, Mureșan. Cronologia celor 5 luni după demiterea premierului Bolojan

Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan, al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.

Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai

  • 5 mai - Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”
  • 18 mai - Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern
  • 4 iunie - Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier
  • 14 iunie - Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan
  • 21 iunie - PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor. S-a cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști”
  • 22 iunie - Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233
  • 23 iunie - Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.
  • 25 iunie - Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”
  • 26 iunie - șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”
  • 20 august - Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Alexandru Nazare nu este membru PNL, dar dacă dorește să devină premier în viitorul Guvern, numele său fiind tot mai vehiculat, trebuie să vină în partid, să spună acest lucru și să primească votul, ca să nu se repete situația lui Adrian Veștea, pentru că Nazare este ministru asumat de PNL
  • 25 august - Ilie Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan premier. „În funcție de discuțiile cu colegii, vom face o propunere”, a spus președintele PNL
  • 28 august - Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR
  • 31 august - Kelemen Hunor i-a reproşat lui Siegfried Mureşan, propus premier de PNL-USR-UDMR, că „a dispărut” din spațiul public. „Am discutat și cu Bolojan”, a afirmat președintele UDMR
  • 17 septembrie - Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat după consultările cu partidele politice că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan și că acesta i-a cerut un timp de gândire. „Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional. Ba chiar un şef de partid mi-a spus în privat: Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Şi nu e în regulă”, a afirmat șeful statului într-o declarație de presă. La scurt timp, Mureşan a anunţat pe Facebook că acceptă propunerea
  • 21 septembrie - decretul de numire a fost publicat în Monitorul Oficial, iar Siegfried Mureșan avea la dispoziție 10 zile să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului ca să ceară votul de învestitură
  • 30 septembrie - Guvernul Mureșan a picat la votul din Parlament. A primit 182 de voturi, dar erau necesare 233
  • 5 octombrie - Nicușor Dan a desemnat al patrulea premier, pe Luca Niculescu. El are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare.

Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.

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Tags: Criză politică PSD - Partidul Social Democrat Exclusiv Libertatea Sorin Grindeanu Luca Niculescu Ilie Bolojan Nicușor Dan
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