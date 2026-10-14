Reorganizare masivă la Romarm: Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunță transformarea companiei și a celor 15 filiale într-un holding industrial integrat până la sfârșitul anului

Compania Națională Romarm SA și cele 15 filiale ale sale vor trece printr-o transformare structurală profundă și vor fi comasate într-un holding industrial integrat, decizia urmând să fie asumată la cel mai înalt nivel până la sfârșitul acestui an, relatează News.ro.

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), Irineu Darău, a atras atenția că actualul model de funcționare al industriei naționale de apărare este ineficient și riscă să ducă la dispariția producătorilor de pe piață dacă nu se intervine rapid.

Oficialul a criticat direct rolul pe care compania-mamă îl joacă în prezent în raport cu fabricile din subordine, arătând că Romarm a ajuns să funcționeze ca o simplă structură de intermediere, ale cărei comisioane împovărează artificial prețurile produselor militare românești.

„Dacă filialele nu au comenzi, înseamnă că Romarm nu își face treaba”

Analiza conducerii ministerului arată că fragmentarea actuală dintre societatea principală și fabricile din teritoriu afectează grav competitivitatea ofertelor comerciale.

În majoritatea celor 15 filiale, Romarm deține participații de sub 20%, restul pachetelor de acțiuni fiind gestionate direct de Ministerul Economiei, o arhitectură care a generat blocaje și lipsă de viziune unitară.

„Legat de Romarm, să o spunem foarte franc, astăzi Romarm este un intermediar comercial. Are undeva la sub 20% participație în majoritatea filialelor, restul participației este la minister și ceea ce face Romarm este să intermedieze niște contracte. Dacă nu prea au comenzi filialele, înseamnă că nici Romarm nu își face treaba foarte bine, ba chiar sunt filiale care se plâng că din cauza comisioanelor Romarm prețul lor final este necompetitiv”, a declarat Irineu Darău într-o conferință de presă.

În condițiile în care fabricile de armament acuză lipsa contractelor majore pe fondul unor prețuri de producție crescute artificial de lanțul birocratic intern, reprezentanții Guvernului consideră că menținerea statu-quoului nu mai este o opțiune viabilă.

Conducere în sistem dualist pentru eliminarea politizării și împărțire pe clustere

Noua formulă propusă presupune renunțarea la dispersia celor 15 societăți independente și integrarea lor într-o companie de tip holding.

Pentru a proteja structura de ingerințele politice la fiecare schimbare de guvernare, reorganizarea va include un sistem dualist de guvernanță corporativă, format dintr-un consiliu de supraveghere și un directorat executiv.

Holdingul urmează să fie împărțit pe divizii industriale specializate. Modelul luat în calcul vizează crearea unui cluster dedicat producției de muniție și armament ușor sau greu, un cluster axat pe construcția și mentenanța navală, precum și o divizie distinctă orientată exclusiv către cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic militar.

„Suntem convinși că soluția aici este să fie creat un holding industrial integrat, care să nu mai aibă 15 filiale disparate, care să funcționeze în sistem dualist, pentru că nu trebuie să fie politizat, adică să aibă un consiliu de supraveghere și un directorat și care să fie organizat pe clustere pe domenii. Aceasta înseamnă să fie un cluster pe armament, să existe un cluster pe nave, de exemplu, să fie un cluster pe cercetare și așa mai departe. Vom avea în zilele următoare un white paper pe care îl publicăm cu opțiunile pe care le avem la dispoziție, dar insistăm pe urgență”, a explicat Irineu Darău.

Documentul strategic va fi înaintat către CSAT

Planul de reorganizare va fi detaliat într-un document strategic de tip „white paper”, care va prezenta scenariile optime de comasare și rentabilizare economică a capacităților de producție din țară.

Având în vedere implicațiile directe asupra securității naționale și a angajamentelor României în cadrul NATO, strategia va fi înaintată spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Termenul asumat pentru definitivarea deciziei politice și legislative este finalul acestui an, urmând ca tranziția efectivă către holdingul integrat să se deruleze pe parcursul următorilor ani.