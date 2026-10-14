Șefii de la Permise Ilfov au fost filmați de procurorii DNA când numărau banii primiți din șpăgi

Șefii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV) Ilfov au fost filmați de procurorii DNA când numărau banii primiți din șpăgi. Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore.

Doi șefi de la Permise Ilfov au fost reținuți

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 13 octombrie 2026, a doi șefi din cadrul SPCRPCÎV Ilfov.

Este vorba de subcomisarul de poliție Mihai Niță, șeful SPCRPCÎV Ilfov, care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată (36 de acte materiale), respectiv inspectorul principal de poliție Cosmin Dobre, coordonatorul Compartimentului Regim Permise de Conducere și Examinări, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată (14 acte materiale).

Aceștia au fost filmați de procurorii DNA când numărau banii primiți din șpăgi.

Miercuri, 14 octombrie, cei doi inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu 13 octombrie, față de Dan-Mircea Grigore, subinspector de poliție din cadrul aceleiași instituții, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită.

În același dosar, ancheta vizează și alți suspecți – agenți de poliție și instructori auto – cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și dare de mită.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA: Grupul era organizat pe trei paliere

Procurorii susțin că, în cursul anului 2026, inculpatul Mihai Niță Mihai, în calitate de șef al SPCRPCÎV Ilfov, ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat, format din angajați ai instituției și instructori auto, în scopul săvârșirii unor infracțiuni de corupție.

Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate.

Primul palier era cel al examinatorilor, care ajutau la promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere.

„Palierul examinatorilor, structurat în două categorii, respectiv intermediari și facilitatori, era format din examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat, precum alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, acționarea pedalelor autoturismului (frână sau ambreiaj) în timpul examenului, fără consemnarea intervenției, ori neconsemnarea unor abateri sau greșeli comise de candidați”, se arată într-un comunicat al DNA.

Al doilea palier viza activitatea instructorilor auto care căutau persoane dornice să plătească diverse sume pentru promovarea examenului auto.

„Palierul instructorilor auto, ai cărui membri ar fi avut rolul de a identifica persoane interesate de programarea preferențială, cu celeritate, la proba practică, precum și de a colecta bani de la alți instructori sau de la elevii școlilor de șoferi, în schimbul facilitării promovării examenului. Sumele astfel colectate ar fi fost remise ulterior examinatorilor sau inculpatului Niță Mihai, în calitate de șef al serviciului”, potrivit sursei citate.

Ultimul palier era format din lucrătorii de la ghișee, care ar fi programat preferențial unele persoane mai repede la proba practică.

„Palierul lucrătorilor de la ghișee, format din angajați ai serviciului care ar fi sprijinit activitatea grupului prin programarea preferențială, peste rând, a unor persoane la proba practică, precum și prin urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și emiterea certificatelor ori a plăcuțelor de înmatriculare, în schimbul unor sume de bani destinate acestora sau altor membri ai grupului”, mai arată procurorii DNA.

Șefii SPCRPCÎV Ilfov ar fi primit sume cuprinse între 100 de lei și 600 de euro

Potrivit procurorilor, Mihai Niță ar fi primit, în mod repetat, în perioada ianuarie – august 2026, de la mai multe persoane, „sume de bani cuprinse între 100 de lei și 600 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activității subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișeu”.

La rândul său, Cosmin Dobre este acuzat că, în perioada martie – august 2026, ar fi primit, în mod repetat, de la mai multe persoane, „sume de bani cuprinse între 100 și 700 de lei, precum și alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în coordonarea activității subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișeu”.