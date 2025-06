Daniel David: „Biologia mi-a plăcut cel mai mult”

Daniel David ne-a mărturisit că biologia a fost o materie foarte importantă pentru el. „Până în clasa a X-a și începutul clasei a XI-a am prins perioada comunistă. Mă gândeam pe atunci că voi da mai departe fie la Drept, fie la Medicină. Și, dacă voiai să dai la Medicină, era foarte important să te pregătești la biologie, chimie și fizică. Așa era pe atunci examenul”, își amintește ministrul.

Biologia a fost materia în care a investit cel mai mult, mai ales că la Facultatea de Psihologie de la Universitatea Babeș Bolyai, acolo unde a dat admitere în cele din urmă, se dădea examen din această materie. „Am dat examen din biologie și psihologie. Țin minte că a fost un examen foarte greu. Nu vreau să greșesc, dar undeva în jur de 20 cred, chiar peste 20 pe un loc am fost atunci. Biologia am învățat-o în școală, psihologia am învățat-o singur. Fiindcă nu se făcea la liceu. Am descoperit niște manuale, am văzut ce recomanda facultatea și am învățat psihologie singur”.

Daniel David: „Nimănui nu-i place să vadă animale moarte”

În timpul liceului, pe când se pregătea pentru Olimpiada Națională de Biologie, Daniel David a trăit o experiență unică. „Îmi amintesc de probele practice de la biologie când mă pregăteam pentru Olimpiada Națională, de disecțiile pe care trebuia să le facem. Prima dată a fost un șoc pentru noi. Și tin minte că profesorul de biologie ne-a dus în laborator. Avea în spatele sălii de clasă tot felul de borcane cu formol în care erau diverse specii de animale. Și trebuia să le scoatem și să le examinăm”.

Recomandări Liceul sătesc care „atacă” Bac-ul exclusiv cu „veterani”. Din toamnă, dispare și varianta seralului: „Rămânem doar cu profesionala”

Tânărului David i-a fost greu la început, însă își dorea foarte mult să participe la olimpiadă. „A fost un șoc. Nimănui nu cred că-i place să vadă, mai ales dacă iubești animalele, animale moarte. Dar să mai facă și disecții pe ele! Cu timpul, însă, am intrat în logica aceasta în care ne spuneam că e ceva pentru știință, pentru olimpiadă. Evenimentul acela mi-a rămas în minte. Cumva a fost un șoc la început, dar a devenit, până la urmă, o normalitate”.

„Îmi amintesc cu plăcere de orele de sport”

Ministrul David ne-a mărturisit că sportul a contat, de asemenea, foarte mult pentru el, iar momentele când ieșea în curtea școlii și se juca cu mingea alături de colegi nu le va uita niciodată. „Îmi amintesc oricând cu plăcere de orele de sport, de orele de fotbal de la școală. Pentru că învățam cât știam că trebuie să învăț, învățam cât îmi făcea plăcere, iar după aceea mergeam cu prietenii și cu colegii să jucăm fotbal”, ne-a mai mărturisit ministrul David.