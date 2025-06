Daniel David: „Examenul pe vremea mea nu a fost foarte relevant”

Ministrul Daniel David a absolvit în anul 1991 liceul „Doamna Stanca” din Satu Mare. După patru ani de specializare în Bio-chimie, elevul Daniel David s-a prezentat, cu emoții, la Bacalaureat. Dar nu a fost un examen de speriat. „Bacalaureatul nu a fost foarte greu și aș îndrăzni să spun că nu a fost nici foarte important”, ne-a mărturisit el într-un interviu. Iar asta pentru că, în acea perioadă, examenul maturității era, mai degrabă, o testare a elevilor la final de liceu. Nu se punea problema să pici. Elevii nu erau speriați că nu vor lua notă de trecere, ci pentru că nu vor lua o notă cât mai mare. Pe atunci provocarea era alta: ceastă generație se pregătea intens pentru examenul de admitere la facultate. Acolo era, într-adevăr, o miză uriașă.

„Eu fac parte dintr-o generație care era obișnuită să dea examene. Eu am dat examen pentru a intra în clasa a IX-a, dar eu sunt și generația care a dat treapta a doua. Așa că examenul de Bacalaureat a venit în mod natural. Nu a fost nici foarte greu și pentru faptul că învățam la unul dintre cele mai bune licee din Satu Mare. Și spun că Bac-ul nu era foarte relevant atunci și pentru că admiterea la universitate era gândită prin prisma unui examen organizat de universitate”.

Daniel David, Bacalaureat cu nota 10 la Română

Asta nu înseamnă că nu s-a mobilizat. Dimpotrivă. „A fost un examen care m-a mobilizat, a fost un examen pe care-l țin minte și de care îmi aduc aminte cu plăcere. Te bucuri când participi la examen, când îl treci”.

Daniel David a dat examen la Limba și literatura română, scris și oral, la Chimie și Biologie. „Știu că la Limba română mi-a picat „La Medeleni”, dar nu sunt foarte singur. Cred că am luat nota 10 la proba orală și nota 9 și ceva la proba scrisă. Eu cred că am luat note mari la Limba și literatura română dar, până la urmă, nu trebuie să țintești neapărat nota maximă. e bine să-ți dorești să obții 10 și 9 însă mai important este să ai o notă rezonabilă și să rămâi cu ceva din materia respectivă. Cât despre medie..undeva în jurul notei 9, 9 și ceva cred că am luat”.

Despre proba orală la Limba română: „A fost ceva neobișnuit”

Iar emoțiile cele mai mari le-a trăit la proba orală de Limbă și literatură română. „Cea mai mare emoție am avut-o la examenul oral de la Limba și literatura română. Iarăși, nu știu ce notă am luat, 9 sau 10, dar știu că acolo emoțiile au fost mari. Eu eram obișnuit cu examenele. Am trecut prin probe la olimpiade județene, la Olimpiada națională la Biologie. Dar erau scrise. Când mergi brusc într-un examen oral, cu o comisie de trei persoane, se schimbă contextul. Cred că acolo am avut emoțiile cele mai mari. Era ceva neobișnuit. Era impredictibilitatea extragerii biletului. Îl trăgeai, te uitai, nu mai țin minte dar cred că am avut 10 minute să pregătim răspunsul și după aceea aveai de prezentat tema și primeai întrebări”.