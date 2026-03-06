Iranul exploatează vulnerabilitățile economice globale

Atacurile iraniene asupra infrastructurilor petroliere din Golf, inclusiv asupra rafinăriei Ras Tanura din Arabia Saudită, au demonstrat capacitatea regimului de a provoca haos economic. Închiderea strategică a Strâmtorii Ormuz, după incidentul cu un petrolier pe 1 martie, subliniază intenția de a amplifica temerile internaționale privind creșterea prețurilor petrolului.

Această presiune economică ar putea obliga monarhiile din Golf să solicite Washingtonului încetarea atacurilor asupra Iranului, pentru a-și proteja economiile bazate pe exportul de hidrocarburi, potrivit analizei din revista The Conversation.

Irakul a suspendat producția de petrol la câmpul Rumaila, cel mai mare al țării, captură video Rumaila.iq

Ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a avertizat că, indiferent dacă războiul s-ar încheia imediat, Qatarului i-ar lua „săptămâni sau luni” pentru a reveni la un ciclu normal de livrări.

Într-un interviu acordat Financial Times, el a declarat că războiul ar putea „distruge economiile mondiale”, prevăzând că toți exportatorii de energie din Golf vor opri producția în câteva săptămâni și vor determina creșterea prețului petrolului la 150 de dolari pe baril.

Iranul mizează pe războiul de uzură și pe pierderile americane pentru a slăbi sprijinul public din SUA

În conflictele asimetrice, timp de partea adversarului mai slab poate deveni o armă puternică. Regimuri democratice, precum cel american, se confruntă adesea cu dificultăți în menținerea sprijinului public pentru operațiuni militare prelungite, mai ales dacă pierderile umane cresc. Iranul mizează pe acest aspect, vizând personalul american din bazele militare din Orientul Mijlociu.

Până în prezent, șase militari americani au fost uciși, o statistică ce amenință să erodeze susținerea publică a operațiunii, într-un context politic marcat de trauma războaielor din Irak și Afganistan.

Pentagonul a dezvăluit identitatea a patru din cei șase militari SUA uciși în atacul iranian asupra unei baze din Kuweit. Foto: US Army Reserve

Rolul dronelor Shahed în strategia iraniană: „armele săracului”

Pe măsură ce capacitățile balistice ale Iranului scad, regimul își intensifică utilizarea dronelor Shahed, descrise de experți drept „armele săracului”. Cu un cost de producție redus și ușor de disimulat, aceste drone permit atacuri constante asupra bazelor americane și saturarea sistemelor de apărare antiaeriană din Golf.

Estimările indică un stoc de 4.000-6.000 de drone, dintre care aproximativ 1.200 au fost utilizate în ultimele zile. Producția lunară ar putea atinge 3.000 de unități, deși acest ritm este amenințat de loviturile asupra facilităților iraniene.

Impactul psihologic și mediatic asupra monarhiilor din Golf

Iranul își intensifică războiul psihologic, folosind atacurile asupra vecinilor din Golf ca instrument politic. Loviturile asupra rafinăriilor și tancurilor petroliere sunt menite să sublinieze vulnerabilitatea economică a acestor state și să le forțeze să se alinieze cu Washingtonul și Israelul. Totuși, această strategie riscă să izoleze și mai mult Iranul, alimentând resentimentele diplomatice și internaționale.

Risc de revoltă în rândul minorităților șiite împotriva elitei sunnite

În Bahrain și Arabia Saudită, unde populațiile majoritar șiite sunt guvernate de elite sunnite, atacurile iraniene ar putea cataliza nemulțumiri sociale. Potrivit The Conversation, aceste tensiuni ar putea fi amplificate de percepția că guvernele locale se aliniază cu interesele americane și israeliene.

O strategie riscantă: monarhiile din Golf ar putea cere distrugerea regimului iranian

Deși tacticile de uzură și destabilizare oferă Iranului oportunități de a prelungi conflictul, ele vin cu riscuri majore. Regimul, deja decapitat și izolat internațional, ar putea declanșa o reacție inversă, determinând atât monarhiile din Golf, cât și SUA să intensifice eforturile pentru a elimina definitiv amenințarea iraniană. Rămâne de văzut dacă această strategie va fi suficientă pentru a forța o schimbare în raportul de putere.