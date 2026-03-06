Rugăciune colectivă pentru Trump

Joi, pastorii creştini s-au adunat în Biroul Oval pentru a se ruga pentru Donald Trump şi trupele americane, în contextul Operaţiunii Epic Fury desfăşurate în Iran.

„Am crezut că este o memă”, a comentat un utilizator, primind sute de aprecieri. Un alt internaut a scris că, iniţial, a crezut că imaginile au fost generate cu ajutorul inteligenţei artificiale, iar alţii au interpretat momentul drept o manifestare autentică de credinţă.

„Nu fi un hater. Dumnezeu este Dumnezeul păcii şi iubirii, nu-i plac cei care îşi bat joc“, a replicat un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Asta nu e satiră, ci ceea ce se întâmplă când oameni minunaţi se adună şi cer îndrumare de la Dumnezeu“.

Președintele american, înconjurat de lideri religioși evanghelici

În imagini, preşedintele Trump apare aşezat la birou, înconjurat de lideri religioşi evanghelici care îşi aşază mâinile asupra sa, într-un gest cunoscut în mediile creştine conservatoare şi penticostale drept „punerea mâinilor”. Paula White-Cain, consiliera spirituală a lui Trump, cunoscută pentru organizarea frecventă a unor astfel de momente de rugăciune la Casa Albă, poate fi văzută alături de liderul de la Washington.

Rugăciunea, prin care s-a invocat protecţia divină atât pentru trupele americane aflate în misiune, cât şi pentru preşedintele Trump, a avut loc pe fondul operaţiunii militare americane din Iran, cunoscută sub numele de „Epic Fury”. Un participant la eveniment a spus: „Mă rog pentru harul şi protecţia Ta asupra trupelor noastre şi asupra tuturor bărbaţilor şi femeilor care servesc în forţele noastre armate. Şi, Doamne, ne rugăm să continui să-i dai preşedintelui nostru puterea de care are nevoie pentru a conduce marea noastră naţiune, pe măsură ce ne întoarcem la o naţiune sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate şi dreptate pentru toţi. Te rugăm să îl binecuvântezi din ceruri, în numele lui Iisus”.

Doar 27% dintre americani susţin intervenţia militară din Iran

Astfel de momente sunt frecvente în timpul mandatelor lui Donald Trump, care a cultivat o relaţie strânsă cu comunităţile evanghelice, una dintre cele mai importante baze electorale ale sale. Lideri religioşi influenţi au fost prezenţi în mod constant la evenimente organizate la Casa Albă, participând la rugăciuni şi ceremonii de binecuvântare pentru preşedinte. Potrivit news.ro, această legătură a contribuit semnificativ la mobilizarea electoratului conservator în alegerile din 2016, 2020 şi 2024.

Deşi gestul liderilor religioşi a fost bine primit de susţinătorii lui Trump, contextul operaţiunii militare din Iran contrastează cu sprijinul popular. Potrivit unui sondaj realizat de Reuters/Ipsos, doar 27% dintre americani susţin intervenţia militară, în timp ce 43% se opun, iar 29% nu au o opinie clară.

Un alt sondaj, realizat de Washington Post, arată că 52% dintre respondenţi dezaprobă loviturile aeriene asupra Iranului, 39% le susţin, iar 9% nu sunt hotărâţi.

Sâmbătă, Statele Unite şi Israelul au lovit ţinte din Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete şi drone împotriva Israelului şi a instalaţiilor militare americane din Golf. Atacurile iraniene au afectat şi marile oraşe din regiune, inclusiv Riad şi Dubai. Donald Trump a declarat că se așteaptă ca operațiunea americană împotriva Iranului să dureze „patru săptămâni sau mai puțin”, fără a oferi detalii despre planul său.