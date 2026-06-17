„Asta-i provocarea: să realizez ceva măreț și de neatins”

Indira Singh a absolvit clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara, iar în această perioadă se pregătește pentru examenele naționale: Evaluarea, de care depinde întregul ei viitor, și Bacalaureatul la matematică, o simulare a testării pe care o va da cu adevărat abia peste 4 ani.

„Îmi doresc foarte mult să intru la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, specializarea Științele naturii, iar apoi să dau admitere la Facultatea de Medicină. Acum mă aflu pe ultima sută de metri cu recapitulările însă, în același timp, mă pregătesc și pentru Bacalaureat”, ne-a spus mândră, fata. Deși, continuă ea, această simulare nu are nicio miză. „Este doar o luptă cu mine însămi, o încercare de a-mi atinge limitele, de a ieși din zona de confort și de a-mi dovedi că, dacă vreau, pot face orice îmi propun”.

Adolescenta face parte dintr-un grup de zece elevi care vor susține examenul de Bacalaureat la matematică, deși abia au terminat gimnaziul. „Este o experiență la care nu am visat vreodată, ceva ce pare imposibil de atins. Însă aici este, de fapt, provocarea. Să realizăm ceva măreț, ce nimeni nu a mai atins: perfecțiunea însăși”.

Ideea, în esența ei, aparține profesorului care îi pregătește pe copii pentru Evaluare: Mihai Suciu, cunoscut în mediul online pentru meditațiile gratuite pe care le oferă tuturor celor care vor să-și dea examenele.

Indira visează încă de pe acum la o carieră în medicină. Ar vrea să devină medic la UPU, la fel ca tatăl ei. Foto: arhivă personală

„Le voi povesti nepoților despre această reușită”

Însă Indira a mai avut un motiv pentru care a spus DA provocării: a recunoscut că nu excelează la matematică așa cum o face, de exemplu, la limba română, motiv pentru care această pregătire chiar i-ar prinde bine în liceu. „Mereu am avut doar medii de 8 și 9 la matematică. Asta, pentru că mie îmi plac mai mult limba română și limbile străine, să scriu și să citesc. Vă dați seama cât de mult mă va ajuta această pregătire de acum? Practic, voi intra în clasa a IX-a cunoscând aproape întreaga materie din toți anii de liceu”.

Însă, recunoaște Indira, în luarea acestei decizii au cântărit mult și orgoliul, și ambiția, și dorința de a demonstra că este cea mai bună dintre cei mai buni. „Sunt foarte competitivă și-mi doresc să fiu acolo, în top 10. Voi avea un renume, un statut, voi fi cunoscută și apreciată, munca îmi va fi validată. Pentru mine, Bacalaureatul este o realizare personală. Deja îmi imaginez cum le voi povesti copiilor și nepoților mei despre această reușită, cum am dat eu Bac-ul în clasa a VIII-a”.

Eleva ne-a spus că provocarea lansată de profesorul său meditator a entuziasmat-o foarte mult deși, la început, a avut îndoieli „Nu eram sigură că mă voi descurca. Părea imposibil. Însă, cu timpul, după ce mi-am dat seama cât de mult am evoluat, a început să-mi placă. Acum pot spune că mi-a plăcut parcă mai mult pregătirea pentru Bac decât pentru Evaluare”.

Indira Singh a absolvit clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara. Foto: arhivă personală

„Matematica pentru Bac, mai simplă decât cea din gimnaziu”

Pentru Evaluarea Națională la matematică Indira ne-a spus că se pregătește, în medie, aproximativ două ore pe zi, iar în weekend alocă studiului chiar și patru-cinci ore. În paralel, lucrează și pentru Bacalaureat, câte 4 ore pe săptămână. „Anul trecut, în iulie, am început cu Mihai Suciu pregătirea pentru Evaluare, iar în toamnă am început să lucrăm pentru Bacalaureat”.

Deși mulți ar crede că matematica de Bacalaureat este imposibil de înțeles pentru un elev de gimnaziu, experiența elevei din Timișoara spune altceva. „Materia pentru BAC îmi pare mai simplă, mai ușoară, mai accesibilă față de matematica pe care am învățat-o în gimnaziu. Dar asta se datorează lui Mihai și numai lui. A reușit să ne explice fiecare noțiune, fiecare exercițiu și problemă cu calm, cu răbdare, fără să pună presiune și, cel mai important, pe înțelesul nostru. Are o metodă prin care a reușit să mă facă nu să-mi placă matematica, ci s-o iubesc”.

Indira de-abia aștepta zilele de marți ca să intre la curs, pe Zoom. „Eram mereu curioasă ce vom mai învăța azi: ce tipuri de logaritmi, de ecuații, de integrale, de derivate. Iar Mihai ne explica în așa fel încât materia să nu ni se pară nici înspăimântătoare, nici copleșitoare. Dimpotrivă”.

Matematica din gimnaziu, continuă eleva, i se pare mult mai dificilă pentru că, spune ea, conține mai multă teorie și noțiuni care trebuie memorate. „Mă așteptam să fie mai grea materia pentru Bacalaureat, pentru că vorbim, totuși, despre liceu, unde nivelul este mai avansat. Dar m-am speriat degeaba. De exemplu, când Mihai ne-a a predat limitele și matricele, totul mi s-a părut atât de limpede, de logic și de simplu! Nu-mi venea să cred! Am ajuns, la un moment dat, să-mi vină mult mai natural să gândesc logaritmii și radicalii decât să fac o teoremă a lui Thales într-un trapez”.

Matematica pentru Bacalaureat, pe de altă parte, presupune să aplici mult mai multe formule. „Însă, dacă le cunoști, nu ai cum să greșești. Apoi, enunțurile exercițiilor sunt concepute în așa fel încât să fie înțelese, formularea este simplă, transparentă, nu lasă loc de interpretări, nu-ți întinde capcane”.

Într-adevăr, pentru că examenul de Bacalaureat nu este o competiție, subiectele nu presupun cine știe ce artificii de gândire, așa cum este Evaluarea, de exemplu. „Spre deosebire, la Evaluare poți primi exerciții cu cerințe formulate complex, iar tu, ca să le rezolvi, trebuie să înțelegi mai întâi acele cerințe. La Bac nu-i așa. Totul este formulat mult mai simplu, mai concret”.

Eleva se pregătește de aproape 8 luni pentru un experiemnt unic în România: va da Bacalaureatul deși abia a terminat gimnaziul. Foto: arhivă personală

„La Bac voi lua peste 8. Nu-mi plac polinoamele, dar aș vrea să-mi pice din matrice”

Și pregătirea este diferită pentru această simulare a Examenului de Maturitate, căci Mihai Suciu are o metodă de predare special adaptată copiilor de gimnaziu. „Am început pregătirea cu noțiuni pe care Mihai ni le-a explicat în detaliu și de foarte multe ori. Apoi, după ce rezolva el câteva exerciții, ne lăsa pe noi să dovedim cât am înțeles“. Cât despre dificultatea problemelor predate, aceasta a crescut gradual: copiii au început cu noțiuni elementare, de bază, până au ajuns la noțiuni mai dificile. „Însă tranziția aceasta s-a făcut foarte lin. Fără grabă, fără stres”.

În prima lună de pregătire pentru BAC, cei 10 elevi au lucrat doar primul subiect de la matematică. Apoi, în următoarea lună, au parcurs subiectul al doilea, iar în alte două luni au lucrat subiectul al treilea. „Am avut timp să repetăm constant, să insistăm pe anumite tipuri de exerciții. N-am trecut cu materia mai departe decât după ce am înțeles perfect informațiile deja predate”.

Indira ne-a mărturisit că la examenul de Bacalaureat la matematică va lua cu siguranță o notă peste 8. „La Bacalaureat mi-ar plăcea să-mi pice din matrice și mai puțin din legile de compoziție. Apoi, nu-mi prea plac polinoamele, pentru că sunt acolo mai multe formule, trebuie să le țin minte pe toate și mă încurc. Mai uiți un minus, mai uiți un plus și se schimbă toată formula”.

Evaluarea Națională, examenul care depinde viitorul copiilor

Deși experiența Bacalaureatului o entuziasmează, Indira știe că adevărata miză este examenul de Evaluare Națională.

„La română, la Evaluare, cred că voi lua între 9,70 și 9,80, iar la matematică între 9,30 și 9,40. Și da, am mari emoții, mai ales la matematică”, ne-a mărturisit ea. „Evaluarea este singura șansă pe care o am să ajung la liceul dorit. În acele două ore eu trebuie să demonstrez că stăpânesc tot ce am învățat în patru ani de studiu. Aici e ceva de genul totul sau nimic”.

La Evaluarea Națională, la geometrie, și-ar dori să-i pice cubul sau piramidele patrulatere regulate. „Adică ceva care cere aplicarea unor formule cât mai simple”. Cât despre grile, evident Indira speră la exerciții cât mai ușoare.

În Timișoara, ne-a mai spus fata, competiția la liceele bune este acerbă, iar mediile de admitere sunt foarte mari. „Îmi doresc din tot sufletul să dau tot ce am eu mai bun, pentru că de acest examen depinde, într-o mare măsură, viitorul meu. La română nu am așa de mari emoții, pentru că stăpânesc foarte bine materia, însă la matematică mi-e puțin teamă. Și nu pentru că nu m-aș fi pregătit suficient, ci pentru că aș putea face greșeli din neatenție sau din grabă”.

Pentru examenul de Evaluare, Indira lucrează la matematică în fiecare zi. Foto: arhivă personală

„Uneori, nu mă ridic de la birou decât târziu, în noapte”

Pregătirea pentru Evaluarea Națională presupune un program riguros de studiu „În timpul școlii, programul meu s-a împărțit între cursuri și meditații. Veneam acasă la ora 14.00, iar de la ora 16.00 începeam să lucrez mai întâi la matematică două ore, iar apoi la română încă două ore. La ora 20.00 este deja seara, dar, de multe ori, s-a întâmplat să nu mă ridic de la birou decât târziu în noapte”.

Însă nu s-a plâns niciodată pentru că Indirei îi place să învețe. „Reascult lecția predată de Mihai, o transcriu, desenez, rezolv exercițiile de la curs pentru a vedea dacă am înțeles ce s-a predat, iar apoi îmi fac temele. Dacă mă poticnesc, răsfoiesc lecțiile trecute, am un caiet foarte ordonat”.

La limba română, la Evaluare, Indira și-ar dori să-i pice o poezie pentru vârsta ei și al cărei mesaj să-l înțeleagă. „Lucian Blaga, de exemplu, este un poet greu, care transmite un mesaj dificil pentru un copil de gimnaziu. Nu vreau să fie o poezie de genul ăsta, în care să nu prind esența. Mi-ar plăcea o poezie de Mihai Eminescu pe tema naturii, pe care să o pot descifra ușor. Îmi plac textele pe care le pot înțelege și cu care pot relaționa. În rest, în timpul liber, eu citesc cărți scrise de autori americani. Mi-ar plăcea, de exemplu, să-mi pice la examen din „Harry Potter”; nu m-aș supăra deloc”, a mai spus eleva, care este un fan împătimit al acestor cărți fantastice.

„Asta e greșeala pe care o fac mulți elevi: nu iau în serios româna și matematica în gimnaziu”

La Limba română, pregătirea pentru Evaluare este mai simplă pentru că Indira nu are golurile informaționale pe care, spunea ea, le-a avut la matematică. „Cred că cea mai mare greșeală pe care o facem în gimnaziu este să că nu luăm foarte în serios matematica și româna. În claselemici, examenul de Evaluare pare a fi departe și tindem să luăm lucrurile lejer. Ne lovește însă clasa a VIII-a, când totul devine mult mai dificil, deja suntem contra-cronometru, fiecare zi de studiu contează, fiecare oră pierdută poate face diferența dintre o notă bună și una proastă. Însă, de multe ori, este prea târziu să mai recuperezi, căci porcul nu se îngrașă-n Ajun”.

Și iată cum elevii se trezesc în situația de a nu mai putea ține pasul cu materia predată. „Totul devine, dintr-o dată mult, stufos, complicat. Iar golurile pe care le ai din anii trecuți cu greu le mai acoperi. Căci e foarte greu să recuperezi informații pe care, în mod normal, ar fi trebuit să le asimilezi atunci, în clasa respectivă”.

La Evaluarea Națională de la limba română Indira și-ar dori o poezie de Eminescu. Foto: arhivă personală

„Suntem oameni, nu roboți”

Indira ne-a vorbit și despre emoțiile de dinainte de examen care devin, pe zi ce trece, din ce în ce mai puternice. „Trăiesc, uneori, momente de anxietate, de panică. Noaptea, de exemplu, uneori mi-e greu să adorm pentru că mă gândesc numai la examen și la ce subiecte o să pice. Sunt și momente de nesiguranță, când mă gândesc la faptul că poate ar fi trebuit să muncesc și mai mult”.

Putea, de exemplu, să tragă mai tare în vacanța de Paște sau de Crăciun, așa cum, poate, au făcut alții. „Dar, în același timp, sunt și foarte realistă; știu că nu are rost să mă plâng. Mai bine mă concentrez pe ce pot să fac în aceste zile câte au mai rămas”.

Însă emoțiile vin în valuri și din cauza presiunii foarte mari exercitate de părinți, de rude și prieteni, dar și de profesori sau colegi. „Toată lumea din jurul meu vorbește numai despre examene. Cum va fi, ce subiecte vor pica, ce s-a dat în anii trecuți, cu ce medie s-a intrat la nu știu ce liceu, etc. Până în clasa a VIII-a, toata lumea este relaxată. Însă, odată ce ai intrat în ultimul an de gimnaziu, începe o adevărată nebunie. Iar tu ești prins la mijloc”.

Indira este de părere că trebuie să existe un echilibru în toate: nu poți să nu ai deloc emoții, dar nici să te lași condus de ele. La fel, și cu relaxarea și odihna: „Nu-mi permit să mă epuizez fizic, acum, pe ultima sută de metri. Odihna este foarte importantă. Oboseală cronică duce la anxietate, la stres, încep gândurile negre, îți pierzi încrederea, devii pesimist, nu mai ai vibe-ul acela pozitiv. Starea ta de spirit este influențată în mod direct de oboseală”.

Indira ne-a spus că relaxarea face parte din proces și este foarte importantă. „Dacă tu nu ești ok cu tine din cauza oboselii și a stresului, nu vei putea înmagazina cunoștințele. Să nu cădem în extrema cealaltă. Trebuie să avem și seri în care ne uităm la un serial, la un film, să ieșim în parc sau să petrecem momente alături de familie. Totuși, suntem oameni, nu roboți”.

Mihai Suciu, inginerul IT din Sibiu care îi pregătește pe cei 10 elevi de gimnaziu pentru Evaluare și Bacalaureat. Foto: arhivă personală

Indira va ajunge la Sibiu împreună cu tatăl ei cu o zi înainte de examenul de Bacalaureat la matematică, pe 29 iunie. Pe 30 va susține proba la școala gimnazială din localitatea Racovița, situată la 30 de kilometri de oraș. „Examenul va fi similar cu cel real, iar noi vom trece prin toate experiențele unei testări adevărate. Iar la final vom demonstra că ceea ce pare, la prima vedere imposibil, poate deveni realitate. Și, până la urmă, noi suntem elevii Alpha și facem parte dintr-un program epic! Nu avem cum să nu ieșim învingători!, ne-a mai spus Indira.