„Îmi încep al 36-lea an din carieră și am ajuns până la această vârstă, e și ultimul an din cariera mea, pentru că intenționez să mă pensionez la cerere, dar n-am început niciodată anul școlar cu sentimentul că mă voi duce să muncesc pentru un salariu”, a mărturisit profesoara pentru radioiasi.ro.

Totodată, Mona Coțofan a declarat că a resimțit pentru prima dată vulnerabilitatea poziției sale în sistemul de învățământ.

„Este primul an în care am simțit că sunt un angajat în pericol – și chiar am fost în pericol, pentru că, în catedra noastră de Limba și literatura română de la Colegiul Național Vasile Alecsandri, până acum câteva zile, eram într-un deficit de ore, care ar fi condus ca unul dintre noi să intre în completare de normă. Vara aceasta a fost vara unui angajat în sistem, a unui angajat care a încercat un dialog surd, din păcate, cu sistemul, pentru că răspunsuri la temerile noastre nu am primit sau am primit într-o foarte mică măsură”.

Această situație vine în contextul aplicării Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care prevede creșterea normei didactice în medie cu două ore pentru profesori și modificări în organizarea activităților școlare.

Profesorii protestează față de Legea Bolojan pentru a 17 oară luni, 25 august, în fața Ministerului Educației, și cer demisia lui Daniel David.

„Vara aceasta, în care școala a avut și ea ochii triști și plânși, (…) elevii noștri s-au transformat în niște dâre sângerii în goana aceasta, nu pedalând pe o bicicletă, ci pedalând uneori în van pe noua reformă sau schimbare de criză, așa cum ne-o prezintă ministerul”, a mai spus profesoara din Iași.

Măsura reprezintă prima creștere a normei didactice din 1995 încoace, când normele au fost stabilite la 18 ore pe săptămână, potrivit Edupedu.

După decizia de creștere a normei didactice cu două ore pe săptămână, aproximativ 2.500 dintre profesorii titulari vor fi nevoiți să predea în mai multe școli.

