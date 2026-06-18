Aproape 15.000 de posturi au dispărut din Educație

Între aprilie 2025 și aprilie 2026, numărul total al posturilor ocupate în sectorul bugetar a scăzut de la 1.306.234 la 1.274.999. Asta înseamnă o reducere de 31.235 de angajați, respectiv 2,4%.

Potrivit Edupedu.ro, aproape jumătate din această scădere s-a produs în sistemul de învățământ.

Datele Ministerului Finanțelor arată că numărul posturilor ocupate în cadrul Ministerului Educației și Cercetării a scăzut de la 308.705 în aprilie 2025 la 293.742 în aprilie 2026.

Diferența este de 14.963 de posturi, ceea ce reprezintă o reducere de 4,85%.

„Cu alte cuvinte, din fiecare doi angajați care au dispărut din sectorul public în ultimul an, unul a fost un profesor dintr-o școală”, notează Edupedu.

Reducerea vine după ce, printr-o Hotărâre de Guvern elaborată de Ministerul Educației, au fost desființate 14.000 de posturi, începând cu 23 octombrie 2025.

Educația a pierdut mai mulți angajați decât toate primăriile și consiliile județene la un loc

Dimensiunea restructurărilor devine și mai evidentă atunci când este comparată cu alte sectoare ale administrației publice.

În aceeași perioadă:

  • Ministerul Afacerilor Interne a pierdut 768 de posturi;
  • Ministerul Finanțelor a pierdut 895 de posturi;
  • Ministerul Sănătății a pierdut 164 de posturi;
  • Ministerul Agriculturii a pierdut 88 de posturi.

În schimb, Ministerul Apărării Naționale a raportat o creștere a numărului de angajați.

Potrivit analizei Edupedu, reducerile din Educație sunt de ordinul zecilor de mii de posturi, în timp ce în majoritatea celorlalte ministere scăderile se măsoară în sute de angajați.

Școlile au pierdut cu aproape 6.000 de angajați mai mult decât administrația locală

O altă comparație relevantă este cea cu administrația publică locală, aflată frecvent în centrul discuțiilor despre reducerea aparatului bugetar.

Între aprilie 2025 și aprilie 2026, administrația locală, care include primării, consilii județene, instituții și servicii publice locale, a pierdut 9.058 de posturi ocupate. Numărul angajaților a scăzut de la 469.467 la 460.409, ceea ce înseamnă o reducere de 1,93%.

Prin comparație, sistemul de educație a pierdut 14.963 de posturi.

Mai exact, din sistemul de învățământ din România au dispărut cu 5.905 mai multe posturi decât din administrația locală.

De asemenea, ritmul reducerii a fost diferit. În timp ce administrația locală a pierdut aproximativ 2% din personal într-un an, sistemul de educație a înregistrat o scădere de aproape 5%.

La un an de la aplicarea Legii 141/2025, datele arată că Educația este domeniul care a contribuit cel mai mult la reducerea numărului de angajați din sistemul bugetar.

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