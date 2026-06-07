Peste 1.100 de profesori solicită revenirea la testele de admitere

Într-o scrisoare deschisă, transmisă conducerii Universității din California, peste 1.100 profesorii susțin că nivelul de pregătire al studenților a scăzut semnificativ după eliminarea examenelor SAT și ACT din procesul de admitere.

Potrivit documentului, aproape o treime dintre studenții înscriși la cursurile de calcul matematic din primul semestru la UC Berkeley prezintă „deficiențe severe de pregătire”.

Cadrelor didactice care cer reintroducerea examenelor de admitere spun că unii dintre studenții admiși întâmpină dificultăți chiar și la noțiuni de matematică de nivel gimnazial, ceea ce afectează cursurile universitare și performanța în domeniile STEM.

Profesorii spun că trebuie să reia materia de gimnaziu

Cadrele didactice avertizează că situația a ajuns într-un punct critic, fiind nevoite să recupereze noțiuni care ar fi trebuit învățate cu ani înainte.

„Observăm acum lacune în pregătire atât de grave încât instructorii trebuie să predea din nou matematica la gimnaziu, predând în același timp materia de care elevii au nevoie pentru științe, inginerie, economie și alte domenii solicitante din punct de vedere cantitativ”, au scris profesorii.

Aceștia atrag atenția că universitățile au resurse limitate și nu pot compensa la nesfârșit lipsurile acumulate în anii anteriori.

„UC are resurse finite și poate ajuta doar un număr limitat de studenți.”

Creștere puternică a cursurilor remediale

Problema nu este izolată. Un raport al Universității din California, San Diego, publicat anul trecut, arată că procentul studenților care au nevoie de cursuri remediale de matematică înainte de a putea studia precalcul a crescut de la 0,5% în 2020 la 8,5% în 2025.

Profesorii consideră că aceste tendințe riscă să afecteze pregătirea viitoarelor generații de specialiști în domenii precum ingineria, tehnologia, informatica sau cercetarea științifică.

De ce au fost eliminate examenele de admitere

Universitatea din California a renunțat la utilizarea scorurilor SAT și ACT în 2020, în contextul pandemiei și al criticilor potrivit cărora aceste examene ar favoriza elevii proveniți din familii cu venituri mari.

Criticii examenelor susțin că accesul la pregătire specializată pentru SAT și ACT este mai facil pentru elevii cu resurse financiare, ceea ce poate accentua inegalitățile educaționale.

În prezent, peste 90% dintre instituțiile de învățământ superior din SUA nu mai impun aceste teste, potrivit organizației FairTest.

Universități de top au revenit la examenele standardizate

În ultimii ani însă, mai multe universități de prestigiu au decis să reintroducă testele de admitere.

Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) a revenit la cerința SAT în 2022. În 2024, aceeași decizie a fost luată de Harvard și Dartmouth College, iar recent și Universitatea Yale a anunțat că va solicita din nou rezultate la examene standardizate.

Profesorii din California consideră că lipsa unor criterii obiective de evaluare face tot mai dificilă identificarea studenților pregătiți pentru programele universitare solicitante.

Pe de altă parte, școlile din sistemul Universității din California nu iau în considerare scorurile și nu colectează date despre teste, deoarece procesul de admitere este „fără teste”.

„Scorurile SAT și ACT nu sunt folosite în deciziile de admitere”, conform site-ului UCLA dedicat potențialilor studenți. Școala îi îndeamnă pe studenți să folosească timpul pe care l-ar fi petrecut pentru pregătirea testelor pentru a studia pentru cursuri, a participa la activități extracurriculare și a scrie eseuri excelente.

Inteligența artificială, o nouă provocare pentru educație

Dezbaterea are loc într-un context în care utilizarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială, precum ChatGPT, a schimbat radical modul în care elevii și studenții învață.

Mai multe cercetări citate de presa americană sugerează că utilizarea excesivă a inteligenței artificiale poate afecta dezvoltarea gândirii critice și procesul de învățare.

În același timp, profesorii semnalează o creștere a inflației notelor și dificultăți tot mai mari în evaluarea nivelului real de cunoștințe al studenților.

În scrisoarea adresată conducerii Universității din California, profesorii avertizează că efectele se vor vedea în anii următori.

De altfel, tot mai mulți profesori universitari revin la o metodă de evaluare veche de secole, pentru a combate copiatul cu ajutorul inteligenței artificiale. O profesoară a mers chiar mai departe, le-a cumpărat studenților caiete de un dolar pentru a se asigura că scapă de copiatul cu ajutorul ChatGPT.

„Observăm deja semnele de avertizare: căi mai lungi prin materialele preliminare, o pregătire redusă pentru cursuri avansate și o presiune tot mai mare de a dilua rigoarea cantitativă.”

„Niciodată abordate, aceste tendințe vor duce la scăderea ratelor de absolvire, la un timp mai lung până la obținerea diplomei și la o rată redusă de absolvire a specializărilor STEM, cu consecințe pentru forța de muncă STEM înalt calificată din California.”

Potrivit acestora, dacă situația nu va fi corectată, consecințele vor include rate mai mici de absolvire, perioade mai lungi de studiu și un număr redus de absolvenți în domeniile STEM, esențiale pentru economia viitorului.

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