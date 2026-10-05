Ministerul Educației va cheltui peste 230 de milioane de euro pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar. Ce este programul PRIMII

Ministerul Educației și Cercetării a lansat programul PRIMII, prin care aproximativ 50.000 de elevi din ciclul primar, aflați în școli cu risc ridicat de abandon și în comunități vulnerabile, ar urma să primească sprijin educațional și social. Programul are un buget de peste 1,21 miliarde de lei și se va derula timp de trei ani.

Mihai Dimian: „Sprijin real pentru copiii din școlile vulnerabile”

Programul PRIMII este destinat prevenirii analfabetismului funcțional și reducerii abandonului școlar încă din ciclul primar, în special în școlile în care riscul de părăsire timpurie a educației este ridicat.

„PRIMII va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcțional și a reducerii abandonului școlar”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

Potrivit ministrului, finanțarea va permite „aproape o dublare a finanțării standard” primite de fiecare elev din școlile eligibile, banii fiind destinați activităților remediale și celor de accelerare a învățării. Accentul va fi pus în special pe alfabetizarea funcțională și științifică.

Ce este programul PRIMII

Programul PRIMII este finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 și are o valoare de peste 1,21 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 232 de milioane de euro.

Ministerul Educației estimează că aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar vor beneficia de măsurile prevăzute în program. Raportat la numărul de elevi vizați, bugetul înseamnă aproximativ 4.640 de euro pentru fiecare copil, pe întreaga perioadă de implementare. Programul are o durată de trei ani.

Școlile, selectate pe baza riscului de abandon

Programul PRIMII nu se adresează tuturor școlilor din România. Beneficiarii sunt elevii din învățământul primar din unitățile încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar.

Selecția școlilor se face pe baza unor indicatori care încearcă să identifice comunitățile în care copiii sunt cei mai expuși riscului de a rămâne în urmă sau de a părăsi școala. Printre criteriile utilizate se numără Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și gradul de marginalizare comunitară stabilit prin indicele UNICEF. MATE a fost dezvoltat împreună cu Banca Mondială și este utilizat pentru identificarea elevilor și școlilor expuse riscului de abandon.

„Apreciez eforturile comune pentru simplificarea cererii de finanțare, precum și pentru simplificarea evaluării, care va ține cont de indicatori obiectivi, precum Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), dezvoltat împreună cu Banca Mondială, Indicele de risc comunitar UNICEF și mediul de rezidență al școlii”, a mai transmis Mihai Dimian.

Cum vor fi folosiți banii

Finanțarea nu este destinată doar activităților desfășurate în timpul programului obișnuit de cursuri. Școlile vor putea folosi banii pentru activități de tip „Școala după Școală”, inclusiv lecții individualizate și activități de recuperare pentru elevii care au rămas în urmă. Sunt eligibile și activitățile extracurriculare și extrașcolare, precum și achiziția de bunuri și servicii necesare pentru sprijinirea copiilor.

Lista cheltuielilor eligibile include materiale didactice pentru activități remediale, resurse educaționale și asigurarea hranei pentru elevii care participă la proiect. Finanțarea poate acoperi și servicii de consiliere și terapie, inclusiv consiliere și orientare școlară pentru elevi și consiliere pentru părinți.