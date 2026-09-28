Ministrul Educației, Mihai Dimian, prima reacție după protestul elevilor împotriva uniformelor școlare: „Banii ar putea fi folosiți în alt scop”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a avut o primă reacție după protestul de astăzi al elevilor, care au venit la școală îmbrăcați în negru, în total dezacord cu decizia parlamentarilor de a introduce uniforme școlare obligatorii. Oficialul a declarat că această hotărâre ar trebui luată de fiecare școală în parte și în funcție de posibilitățile financiare ale părinților.

Mihai Dimian consideră că uniformele școlare obligatorii vor fi o povară financiară în plus pe umerii părinților

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a declarat la PROTV că ne aflăm într-o perioadă în care orice decizie cu privire la cheltuieli suplimentare care împovărează familiile elevilor ar trebui cântărite cu mare atenție. „În această perioadă trebuie să cântărim cu atenție fiecare cheltuială pe care o cerem statului sau familiilor”.

În opinia sa, școlile ar trebuie să fie cele care decid introducerea uniformei și doar după ce Consiliul de administrație al unităților de învățământ se consultă cu Consiliul părinților și al elevilor. Aceștia din urmă trebuie să-și spună punctul de vedere ținând cont de posibilitățile lor financiare. Cu alte cuvinte, dacă părinții nu sunt de acord, atunci ținuta școlară nu ar trebui să devină o regulă în școală.

„Acolo unde o comunitate școlară își dorește o ținută comună, această opțiune poate fi discutată împreună cu părinții și elevii, ținând cont de posibilitățile fiecărei familii și ale comunității locale”, a precizat Mihai Dimian.

Ministrul consideră că banii necesari pentru implementarea acestei măsuri ar putea fi folosiți în alt scop, educația având în momentul de față alte nevoi stringente. „Din punctul meu de vedere, resursele necesare pentru introducerea uniformelor obligatorii, dacă au fost identificate, ar putea fi orientate către alte măsuri cu un impact mult mai mare asupra educației și a stării de bine a elevilor”.

28 septembrie, protestul „uniformelor” negre

Luni, 28 septembrie, mii de elevi din București și țară au venit la școală îmbrăcați în negru, în semn de protest față de decizia parlamentarilor care doresc introducerea uniformelor obligatorii în toate școlile de stat din România. Copiii au răspuns astfel apelului Consiliului Național al Elevilor care a lansat campania „Educația nu se repară la croitorie”.

Elevii consideră că uniforma obligatorie nu este o soluție care să prevină inechitatea și bullying-ul, așa cum consideră inițiatorii proiectului. În schimb, le va răpi copiilor libertatea de exprimare, libertatea de decizie, le va anihila personalitatea, le va lua dreptul de a avea o identitate.