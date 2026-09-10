Șoferii plătesc din nou mai mult la pompă, joi, 10 septembrie 2026. Benzina și motorina s-au scumpit cu până la 10 bani pe litru față de ziua precedentă, iar creșteri sunt înregistrate în patru dintre cele cinci mari orașe analizate. Cluj-Napoca este singurul oraș în care prețurile minime au rămas neschimbate, potrivit datelor publicate de Peco Online.

Șoferii găsesc joi prețuri mai mari în majoritatea rețelelor de benzinării din București. Benzina s-a scumpit cu până la 9 bani pe litru la Petrom, OMV, Socar și în cele mai multe stații Rompetrol, în timp ce Lukoil și MOL au păstrat tarifele de miercuri. La motorină, creșterile sunt cuprinse între 9 și 10 bani pe litru la Petrom, MOL, OMV, Socar și Lukoil. Rompetrol este singura dintre marile rețele analizate care a păstrat prețul motorinei din ziua precedentă.

Cât costă benzina în București, joi, 10 septembrie 2026

Prețul benzinei standard în București este cuprins joi între 9,78 lei/litru și 9,88 lei/litru. Cea mai ieftină benzină este disponibilă la Lukoil, unde litrul costă 9,78 lei, la fel ca miercuri. La MOL, prețul se menține la 9,79 lei/litru. Și două stații Rompetrol, de pe Șoseaua Giurgiului și strada Luica, afișează un tarif de 9,79 lei/litru. În majoritatea celorlalte stații ale rețelei, benzina costă însă 9,88 lei, cu 9 bani mai mult decât miercuri.

La Petrom, litrul de benzină costă 9,82 lei, după o scumpire de 9 bani față de ziua precedentă. Tot de la 9,82 lei/litru pornesc prețurile la Socar, față de 9,73 lei miercuri. Două dintre stațiile Socar afișează un tarif de 9,84 lei/litru. La OMV, benzina standard costă joi 9,88 lei/litru, cu 9 bani mai mult decât în ziua precedentă. Astfel, cel mai mic preț al benzinei din București a urcat de la 9,73 lei la 9,78 lei/litru, o creștere de 5 bani într-o singură zi.

Cât costă motorina în București, joi, 10 septembrie 2026

Motorina standard este comercializată joi în București la prețuri cuprinse între 10,28 lei și 10,36 lei/litru. Cel mai mic tarif este afișat la Petrom, unde litrul costă 10,28 lei, cu 9 bani mai mult decât miercuri. La Socar, motorina pornește de la 10,29 lei/litru, după o scumpire de 10 bani. MOL și OMV comercializează motorina cu 10,34 lei/litru. În ambele rețele, prețul a crescut cu 9 bani față de ziua precedentă.

Rompetrol a păstrat tariful de miercuri, de 10,35 lei/litru. La Lukoil, motorina costă 10,36 lei, cu 10 bani mai mult decât în ziua precedentă. Acesta este și cel mai ridicat tarif dintre marile rețele analizate. Prin urmare, cel mai mic preț al motorinei din Capitală a crescut de la 10,19 lei la 10,28 lei/litru, adică cu 9 bani.

Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce reducerea accizei a fost majorată de la 20% la 25%. Până pe 15 septembrie, acciza efectivă este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri de motorină standard.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 10 septembrie 2026

Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,49 lei/litru și este disponibilă la stația Dacma din Ulmi, județul Dâmbovița, pe strada Principală, DN72, nr. 46, în satul Viișoara. Cea mai ieftină motorină din țară costă 9,97 lei/litru și este vândută la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală nr. 81. Cele două prețuri minime naționale sunt neschimbate față de miercuri. În cazul benzinei s-a schimbat însă stația la care este raportat cel mai mic tarif.

Cât costă benzina și motorina joi, 10 septembrie 2026. Prețurile din București și marile orașe Libertatea

În București, cel mai mic preț al benzinei este de 9,78 lei/litru, iar motorina pornește de la 10,28 lei/litru. Comparativ cu miercuri, benzina este cu 5 bani mai scumpă, iar motorina cu 9 bani. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,69 lei/litru, iar motorina de la 10,19 lei/litru. Este singurul dintre cele cinci mari orașe în care ambele prețuri minime au rămas neschimbate. În Timișoara, benzina pornește de la 9,78 lei/litru, cu 8 bani mai mult decât miercuri, iar motorina de la 10,25 lei/litru, după o creștere de 10 bani. La Iași și Constanța, benzina este disponibilă de la 9,78 lei/litru, cu 5 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina pornește de la 10,28 lei/litru în ambele orașe, după o scumpire de 9 bani.