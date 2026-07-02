Cine sunt elevii care au adus cele patru medalii României

Medalia de aur a fost câștigată de Iacob Răzvan Mihai, elev în clasa a X-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București. Albu Vladimir, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, a obținut medalia de argint, în timp ce Filimon Ștefan-Mihai, clasa a XI-a, de la Colegiul Național de Informatică din Piatra-Neamț, și Stan Alexandru-Gabriel, clasa a IX-a, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, au fost medaliați cu bronz.

„Rezultatele confirmă nivelul ridicat de pregătire al tinerilor români în domeniul securității cibernetice”, a transmis pe Facebook Ministerul Educației. Instituția a adăugat că performanțele echipei contribuie la dezvoltarea unui ecosistem național de excelență în formarea viitorilor specialiști în acest sector.

Coordonatorii lotului național al României la această competiție au fost Mihaela Bunea-Savu, expert politici, strategii și cooperare în securitate cibernetică din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), și lectorul Flavia Zaim-Oprea, reprezentantă a Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Cum au ajuns elevii români la competiția internațională

Elevii care au reprezentat România la ICO 2026 au fost selectați în urma rezultatelor obținute la Olimpiada Națională de Securitate Cibernetică (OSC) 2026. Aceasta este o competiție organizată de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu diverse instituții, și reprezintă un mecanism esențial pentru identificarea și pregătirea tinerelor talente în securitate cibernetică.

ICO, ajunsă la a doua ediție în 2026, reunește anual elevi de liceu din zeci de țări și le oferă oportunitatea de a-și testa cunoștințele în domenii precum criptografia, securitatea aplicațiilor web, analiza criminalistică digitală (digital forensics), inginerie inversă (reverse engineering) și exploatarea vulnerabilităților, în cadrul competițiilor de tip Capture The Flag (CTF).

Competiția care formează viitorii experți în securitate cibernetică

Pe lângă dimensiunea competițională, olimpiada promovează dezvoltarea unei comunități internaționale de tineri experți în securitate cibernetică și încurajează schimbul de experiență între participanți, mentori și specialiști din întreaga lume.

„Participarea la această competiție internațională reflectă angajamentul nostru constant de a susține dezvoltarea competențelor în domeniul securității cibernetice și de a încuraja performanța în rândul tinerilor care vor contribui la consolidarea rezilienței cibernetice naționale”, a adăugat Ministerul Educației.

Echipa României a beneficiat de sprijinul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), al Ministerului Educației și Cercetării, precum și al partenerilor instituționali, printre care Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), Orange România, CyberEDU, Bit Sentinel, Universitatea Politehnica din București (UPB), Universitatea din București (UniBuc), ECDL România și Asociația Română pentru Tehnica de Securitate (ARTS).

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