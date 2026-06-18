„Pentru o notă de 10 la Bac, doar pregătirea la clasă nu e suficientă”

Libertatea: Cu cât timp înainte ar trebui să înceapă un elev pregătirea la matematică pentru Bacalaureat?

Silviu Anca: Teoretic, pregătirea începe încă din clasa a IX-a, odată cu intrarea la liceu. În realitate, dacă vorbim strict despre obținerea unei note foarte mari, iar elevul are deja o bază solidă la matematică, este suficient să înceapă să lucreze serios din clasa a XI-a. Însă contează și nivelul de la care pornește. De exemplu, este dificil pentru un elev care are constant note de 5 sau 6 la matematică să ajungă direct la 10 în BAC. În schimb, pentru un elev bun, cu înclinație către matematică și cu disciplină, care a muncit, care a studiat constant, să obțină un 10 curat este un obiectiv realist.

Cât înseamnă talent și cât înseamnă muncă în obținerea unei note de 10?

Ambele contează, însă dacă obiectivul elevului este doar o notă mare la examen, munca poate compensa talentul foarte mult. Dar, dacă vorbim despre o pasiune pentru acest domeniu sau despre o viitoare carieră în matematică, informatică sau inginerie, atunci, într-adevăr, este nevoie și de un strop de talent. Cât despre procesul de învățare, în acest caz, când vorbim despre talent, el nu poate poate fi comprimat în timp. Cunoștințele trebuie construite în ani de zile de muncă. Prin urmare, contează targetul: doar o notă bună sau o carieră în domeniu.

Este suficient cât se lucrează la clasă, împreună cu profesorul, pentru o notă de 10 la Bac?

Depinde. Și spun asta pentru că situația diferă de la o clasă la alta, de la o școală la alta. Însă, la modul general vorbind, ceea ce se lucrează la clasă nu este întotdeauna suficient pentru o notă de 10 la Bacalaureat. Mă refer la modul de predare al profesorilor, la nivelul de pregătire al copiilor, la mediul în care învață aceștia, mă refer la tot ce ține de acel colectiv, și nu la materia în sine. Apoi, să nu uităm că timpul de predare este unul limitat, clasele sunt numeroase, iar fiecare elev are ritmul său de învățare. Profesorul nu poate să îi aducă pe toți la același nivel, foarte ridicat. Este imposibil. Așa că se rezumă la a-i ajuta pe copii să obțină note cât mai mari, nu neapărat maxime.

Silviu Anca pregătește la matematică mai mulți elevi care urmează să susțină examenul de Bacalaureat. Tânărul a înființat anul trecut un centru educațional. Foto: arhivă personală

Cum le recomanzi acestor elevi, care vor note foarte mari, să se pregătească?

Le recomand cât mai mult lucru individual. În ziua de azi, elevii au la dispoziție absolut tot ce le trebuie pentru a lucra singuri, acasă: modele de antrenament, subiecte din anii trecuți, bareme, rezolvări. Toate sunt gratuite și accesibile online. Astăzi există inclusiv instrumente bazate pe inteligență artificială care îi pot ajuta să înțeleagă unde greșesc și ce au de îmbunătățit.

Cât despre meditații, acestea sunt și ele utile, însă nu fac minuni. Niciun profesor nu poate face un „transplant” de informație. Căci nu e magician. Merlin a murit demult. Meditațiile funcționează doar dacă elevul lucrează și singur acasă. Este adevărat însă că există foarte mulți copii care nu se meditează și iau note mari sau foarte mari, dar, la fel, și copii care fără pregătire în privat nu reușesc acest lucru.

Câte ore pe zi ar trebui să lucreze un elev la matematică pentru un 10 la Bacalaureat?

Dacă nu are goluri informaționale, dacă se află cu materia la zi, dacă vorbim despre un elev căruia îi place matematica și deține o bază cât de cât solidă, obținută la clasă, două ore de studiu pe zi ar fi, spun eu, suficiente. Însă munca depusă trebuie să fie una făcută constant și cu cel puțin câteva luni înainte de examen. Pe de altă parte, dacă există lacune mari acumulate din clasele anterioare, atunci timpul necesar crește considerabil. Dacă nu știi matematică, dacă ai avut note mici, dacă nu-ți place, dacă pentru tine această materie a fost mereu o corvoadă, este destul de greu de crezut că vei obține o notă de 10 pregătindu-te doar două ore zilnic.

Silviu Anca, elevul de 10 la Bac: „Nu începeți lucrarea cu ultimul subiect!”

Care este cea mai mare greșeală pe care o pot face elevii la examen?

Una dintre cele mai mari greșeli este lipsa de organizare în abordarea lucrării. Iar la matematică, pentru a promova cu notă maximă, acest lucru este esențial. De exemplu, dacă începi lucrarea cu subiectul trei, iar apoi continui cu subiectul întâi sau încerci să-l rezolvi pe al doilea, iar apoi pe ultimul întorcându-te la primul deja comiți o greșeală capitală care, cel mai probabil, te va costa scump. O să explic și de ce: gradul de dificultate al subiectelor este unul gradual, exercițiile pornesc de la cele mai ușoare până la cele mai dificile. Dacă te arunci din prima la cele mai grele și te blochezi acolo, când revii la cele mai ușoare deja ești stresat și panicat.

Motiv pentru care nu te mai poți concentra, ți-ai pierdut încrederea, acel vibe pozitiv cu care, poate, ai intrat în examen. Și, din această cauză, riști să greșești subiectele simple, care, în mod normal, nu ți-ar crea probleme. Practic, ai putea rata exerciții banale, simple, iar asta doar pentru că tu ești cu gândul în altă parte, la cele dificile. Nu mai spun cât timp prețios pierzi, timp pe care nu-l mai poți recupera. Apoi, ești demoralizat, ai impresia că nu mai știi nimic, ai impresia că ai învățat degeaba. Prin urmare, strategia corectă este să rezolvi exercițiile în ordinea în care sunt date. Începi cu cele mai accesibile, acumulezi și puncte și încredere, apoi treci la cele dificile.

Silviu Anca a fost elev al Colegiului „I.L.Caragiale” din București și a obținut 10 la Bac, la matematică fără a lua meditații. Elevul a fost premiant cu coroniță în toți anii de liceu. Foto: arhivă personală

Sunt și greșeli care se fac din neatenție…

Da, iar una dintre acestea se referă la faptul că elevii, mulți dintre ei, în febra emoțiilor, uită să treacă rezolvarea exercițiilor de pe ciornă pe curat, pe lucrare. Ei trebuie să știe că atunci când rezolvă un subiect, trebuie să-l rezolve în adevăratul sens al cuvântului. Practic, trebuie să se asigure că acea rezolvare este văzută de profesorul corector. Prin urmare, sfatul meu este acesta: nu uitați să transcrieți rezolvările de pe ciorne! Știm cu toții, nu e niciun secret: ciornele nu se corectează. Doar lucrările sunt scanate, doar ceea ce apare pe foaia de examen este luat în considerare. Dacă ai rezolvat ceva doar pe ciornă și ai uitat să transcrii, acel punctaj este pierdut.

Ce faci dacă te-ai blocat la un exercițiu? Cât timp aloci pentru a încerca, totuși, să-l rezolvi și când ar trebui să renunți?

Dacă te blochezi la un exercițiu, recomandarea mea este să îl lași, pentru moment, deoparte, să treci peste el, să rezolvi următoarele subiecte, iar apoi, când lucrarea este gata, să revii din nou asupra lui. De multe ori, inspirația vine în timp ce rezolvi alte exerciții. Îți limpezești cumva mintea gândindu-te la altceva. Este mult mai eficient să te întorci la final asupra lui decât să pierzi minute prețioase blocat într-un singur punct. Aceste lucru este foarte important, pentru că blocajul în fața unui exercițiu poate genera panică. Și nu ai nevoie de așa ceva.

Bacalaureatul la matematică nu vine cu subiecte capcană. „Nimeni nu are interesul să te încurce”

Există și subiecte-capcană?

Mulți elevi se tem de „capcanele” din subiecte, deși ele nu există. Exercițiile nu sunt concepute ca să-i încurce pe elevi. Toate informațiile necesare sunt în cerință. Iar cerințele sunt, concrete, la obiect, nu-ți dau motive de interpretare. Subiectele nu au scopul de a te încurca. Nimeni nu are acest interes. Dar, într-adevăr, problemele pot apărea atunci când, de exemplu, elevii confundă modelele de rezolvare sau interpretează greșit enunțurile. Dacă vorbim despre capcane, putem spune că elevii și le întind singuri.

Cât de mult contează să scrii lizibil într-o lucrare la matematică?

Lizibilitatea lucrării contează foarte mult, ea trebuie să fie redactată citeț, profesorul corector trebuie să înțeleagă ce a scris elevul acolo, nu să bănuiască sau să deducă. La fel, contează acuratețea cu care sunt rezolvate exercițiile. Elevii trebuie să-i convingă pe profesorii evaluatori că stăpânesc subiectele respective. Și nu mă refer aici la exercițiile clasice, în care au de efectuat niște calcule banale, ci la demonstrațiile complexe, dificile. Trebuie să-i arăți profesorului cum gândești acel exercițiu, să-l convingi cu logica și judecata ta.

Mă refer la tot ce ține de abordarea structurală a subiectului respectiv. Adică în rezolvare trebuie să se înceapă fix cu începutul și să se termine fix cu finalul. Exercițiul, cu alte cuvinte, trebuie luat în ordinea gândirii. Evident, este important să existe o gândire logică, o judecată corectă. În cazul acestor subiecte care cer demonstrații, nu este suficient să ajungi la rezultat final, fie el și bun. Trebuie să prezinți clar pașii logici ai rezolvării.

Silviu Anca: „Nota 10 cere disciplină, organizare și consecvență”

Ce le recomanzi elevilor acum, în ultimele zile înainte de BAC?

Recapitulare și odihnă. Acum, în aceste zile, mai mult ca niciodată trebuie să existe acest echilibru între studiu și odihnă. Nu mai este momentul pentru a acumula informații noi, porcul nu se îngrașă în Ajun. Acum este nevoie de recapitulări, sinteze, discuții, să se insiste pe anumite noțiuni pe care copiii poate nu le stăpânesc perfect, acum este momentul în care motoarele nu mai sunt turate la maximum. Copiii trebuie să știe că relaxarea și învățarea materiei pentru Bacalaureat nu se exclud, dimpotrivă. Un elev odihnit și echilibrat va avea întotdeauna rezultate mai bune decât unul epuizat fizic.

Silviu, alături de câțiva elevi pe care îi pregătește la matematică. Foto: arhivă personală

Dacă ar fi să rezumi în doar câteva cuvinte, care ar fi secretul unei note de 10 la Matematică?

E nevoie de multă disciplină, organizare și consecvență. Nota 10 nu vine dintr-o săptămână de efort intens, ci din multe zile în care alegi să lucrezi puțin, dar constant. Iar acum, pe final, elevii ar trebui să se odihnească, pentru că un creier odihnit este productiv, mintea îți este mai limpede, mai ageră, vezi lucrurile mai clar și, foarte important, te ajută să-ți menții moralul ridicat.

Silviu Anca este un fost elev al Colegiului Național „I.L.Caragiale din București” care, anul trecut, a luat nota 10 la matematică, la Bacalaureat. Acum este student în anul doi la Politehnică, la Facultatea de Automatică și Calculatoare, iar în timpul liber oferă meditații elevilor care se pregătesc pentru susținerea examenelor naționale.

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