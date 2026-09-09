Startul anului școlar 2026-2027 scoate în evidență o situație critică în ceea ce privește sărăcia educațională din România. Potrivit datelor publicate de organizația Salvați Copiii, un număr uriaș de tineri se află în afara sistemului de învățământ, în timp ce performanțele școlare generale sunt în scădere.

Sărăcia educațională menține sute de mii de copii români în afara școlii

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar timpuriu, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În 2025, 15,5% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit sistemul de educație înainte de finalizarea studiilor, ceea ce înseamnă că aproximativ unul din șase tineri renunță la școală.

La începutul acestui an școlar, 425.491 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani se află în afara sistemului de educație. Statisticile arată că 1,2 milioane de copii, reprezentând 32,4% din totalul copiilor din România, se confruntă cu riscul de sărăcie sau excluziune socială.

Această situație este agravată de un deficit de personal în învățământ, înregistrându-se cu 4.321 de cadre didactice mai puține comparativ cu anul școlar precedent, dintre care 3.208 lipsesc doar din mediul rural.

Efectele acestor lipsuri se reflectă și în parcursul școlar pe termen lung. Dintr-o generație de 174.567 de copii înscriși în clasa I în 2017, peste 26.000 de elevi (15,06% din generație) nu s-au mai înscris la Evaluarea Națională din 2026.

Rezultatele PISA 2025 indică o creștere a analfabetismului funcțional la toate disciplinele

Datele comparative între anii 2022 și 2025 arată că media națională a nivelului de educație s-a înrăutățit la toate cele trei domenii testate de PISA. Analfabetismul funcțional a ajuns la 51,9% la Matematică (o creștere de 2,9 puncte procentuale), 47,7% la Lectură (în creștere cu 5,7 puncte procentuale) și 45,8% la Științe (plus 1,8 puncte procentuale).

În clasamentul PISA 2025 la științe, România a obținut un scor de 425, situându-se cu 57 de puncte sub media OECD de 482. Mai mult, doar 4,8% dintre elevii români ating nivelurile de vârf (5 sau 6) la cel puțin unul dintre domenii, comparativ cu media OECD care este de 11,9%.

Președintele Nicușor Dan, care a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în anii 1987 și 1988, a transmis un mesaj marți, 8 septembrie, în contextul în care Raportul PISA pentru anul trecut arată că elevii din România au obținut scoruri mai mici decât media țărilor OCDE la matematică, lectură și științe.

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare. Este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite”, a transmis șeful statului.

Programele integrate Școală după Școală reprezintă o soluție pentru familiile vulnerabile

Pentru a combate abandonul și a îmbunătăți performanțele, organizația propune un pachet integrat de servicii sociale, educaționale și de suport psiho-emoțional. Prin programul „Școală după Școală”, copiii primesc sprijin la teme, activități remediale și educație nonformală. Intervenția nu vizează doar copilul, ci întreaga familie, oferind părinților consiliere și servicii sociale, pornind de la principiul că niciun minor nu poate fi sprijinit separat de mediul în care trăiește.

Nevoia de sprijin este confirmată de familiile aflate în deprivare materială severă: peste 81% dintre acestea declară că nu pot acoperi cheltuielile pentru educație fără un sprijin extern și tot peste 81% afirmă că nu își pot ajuta copiii la teme. În cei peste 25 de ani de activitate, Salvați Copiii a inclus 197.238 de elevi în programele „Școală după Școală”.

Costurile investiției private în educație depășesc standardele asigurate de stat

Organizația propune module specifice de investiție anuală pentru susținerea copiilor. Un modul pentru 20 de copii necesită un buget anual de 184.000 lei (aproximativ 35.000 de euro), ceea ce înseamnă un cost anual de 9.200 lei pe copil. Pentru un modul extins de 40 de copii, bugetul ajunge la 383.000 lei (aproximativ 73.000 de euro), adică 9.580 lei pe copil.