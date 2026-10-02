Cele mai bune rezultate la matematică sunt obținute în principal de sistemele educaționale din Asia de Est, potrivit rezultatelor PISA 2025. China, Singapore, Macao și Taiwan ocupă primele patru poziții, în timp ce Europa este reprezentată de Estonia și Elveția în top 10. Evaluarea a inclus aproximativ 760.000 de elevi de 15 ani din 91 de țări și economii, potrivit OECD și Wionews.

Rezultatele PISA 2025 arată o diferență importantă între sistemele educaționale din Asia de Est și cele mai multe dintre țările occidentale. La matematică, media OECD a fost de 463 de puncte, în timp ce Beijing, Shanghai, Jiangsu și Zhejiang din China au obținut 612 puncte.

Acest clasament se referă la sisteme educaționale, nu exclusiv la state. În cazul Chinei, rezultatul este calculat pentru cele patru jurisdicții participante la PISA.

Multe dintre țările aflate în clasament se numără printre statele care au cele mai dificile sisteme de învățământ din lume.

1. China - 612 puncte

Beijing, Shanghai, Jiangsu și Zhejiang ocupă primul loc în clasamentul PISA la matematică, cu un scor mediu de 612 puncte. Rezultatul este cu mult peste media OECD de 463 de puncte.

Potrivit OECD, aceste jurisdicții au avut cel mai mare scor mediu la matematică dintre toate sistemele participante la PISA 2025.

Poziția de lider a Chinei este adânc înrădăcinată într-un ecosistem cultural unic. Educația matematică în China este tratată cu seriozitatea structurală a unui sport profesionist.

2. Singapore - 563 de puncte

Singapore se află pe locul al doilea, cu 563 de puncte. Diferența față de sistemul chinez este de 49 de puncte.

Singapore se remarcă și prin proporția ridicată de elevi cu performanțe foarte bune: 37% dintre elevi au atins nivelurile 5 sau 6 la matematică, față de doar 8% în medie în țările OECD.

La împlinirea vârstei de 12 ani, elevii din Singapore susțin un examen unic de absolvire a ciclului primar, renumit pentru puzzle-urile logice complexe care devin frecvent virale pe plan internațional. Punctajul obținut la această evaluare trasează parcursul școlar secundar al copilului și are o influență directă asupra oportunităților sale viitoare.

3. Macao - 549 de puncte

Macao ocupă poziția a treia în clasament, fiind evaluată ca o economie participantă distinctă în cadrul PISA. Conform datelor furnizate de OECD, 90% dintre elevii din această regiune au atins cel puțin nivelul 2 de competență la matematică, o cifră considerabil mai mare decât media OECD de 65%.

Această performanță este susținută de sistemul său educațional independent. Macao dispune de autonomie deplină în afacerile interne, ceea ce îi permite să își gestioneze propriile programe școlare, modele de finanțare și structuri de învățământ, fără interferențe de la Beijing.

4. Taiwan - 546 de puncte

Evaluată sub denumirea oficială „Chinese Taipei”, Taiwanul se situează pe locul al patrulea la nivel global, înregistrând un scor total de 546 de puncte în evaluarea PISA 2025. Și aici proporția elevilor cu performanțe de top este ridicată: 32% au ajuns la nivelurile 5 sau 6 la matematică.

Fiind cel mai important centru global în producția de cipuri semiconductoare, Taiwanul conștientizează că stabilitatea și dezvoltarea sa economică sunt direct legate de pregătirea unor generații de elită în inginerie, informatică și matematică.

5. Japonia - 525 de puncte

Poziția a cincea în clasamentul mondial revine Japoniei, care a înregistrat un scor de 525 de puncte, depășind media OECD cu 62 de puncte. Modelul educațional nipon se remarcă prin performanță înaltă, având o pondere de 22% dintre elevi încadrați la nivelurile superioare 5 și 6.

Mecanismul pedagogic din Japonia se diferențiază de structura orientată intensiv pe examene, promovând o metodă de învățare mai „relaxată”. Țara își menține un avans consistent de peste 60 de puncte față de media OCDE.

Această stabilitate reflectă reziliența excepțională a națiunii nipone care, depășind traumele istorice și distrugerile celui de-al Doilea Război Mondial, a reușit o reconstrucție spectaculoasă. În prezent, Japonia continuă să ocupe poziții de vârf pe plan internațional în domeniul economic, politic și în privința calității vieții.

6. Coreea de Sud și Hong Kong - 522 de puncte

Coreea de Sud a obținut 522 de puncte, la egalitate cu Hong Kong.

Potrivit OECD, 23% dintre elevii sud-coreeni au atins nivelurile 5 sau 6 la matematică, un procent aproape triplu față de media OECD.

OECD arată că 83% dintre elevii din Hong Kong au atins cel puțin nivelul 2 la matematică, față de 65% în media OECD. Totodată, 21% au fost considerați performeri de top.

Sistemul educațional din Coreea de Sud se remarcă printr-un nivel extrem de ridicat de competitivitate, susținut de convingerea culturală că performanța școlară definește reușita socială. În același timp, modelul din Hong Kong îmbină rigoarea specifică Asiei de Est cu structura moștenită din sistemul britanic.

7. Estonia - 508 puncte

Estonia este cea mai bine clasată țară europeană din acest top, cu 508 puncte, depășind vecinii mult mai mari și mai bogați.

Rezultatul o plasează peste media OECD și confirmă poziția sistemului educațional estonian printre cele mai performante din Europa.

8. Elveția - 499 de puncte

Elveția obține 499 de puncte, fiind a doua țară europeană din top.

Scorul este cu 36 de puncte peste media OECD de 463 de puncte.

Tinerii elvețieni de 15 ani au depășit cu ușurință toți vecinii lor europeni, inclusiv Germania, Franța, Italia și Regatul Unit.

Elevii elvețieni parcurg 11 ani de școlarizare obligatorie cu multiple limbi străine și examene riguroase. Studiul independent și formarea practică sunt esențiale pentru succes, iar locurile limitate din instituțiile de elită cresc presiunea.

9. Regatul Unit - 488 de puncte

Regatul Unit încheie topul celor mai performante 10 sisteme educaționale la matematică, cu 488 de puncte.

OECD notează că 74% dintre elevii britanici au atins cel puțin nivelul 2 de competență, peste media OECD de 65%. În același timp, 13% dintre elevi au ajuns la nivelurile 5 sau 6.

Cu un punctaj de 488 de puncte, Regatul Unit completează clasamentul primelor 10 sisteme educaționale la matematică. Conform datelor OECD, 74% dintre elevii britanici au atins cel puțin nivelul 2 de competență — depășind media OECD de 65% —, în timp ce 13% au obținut performanțe de top, încadrându-se la nivelurile 5 sau 6.

Deși se situează pe ultimul loc din top 10, Marea Britanie devansează Canada (locul 11, cu 485 de puncte) cu trei puncte. În timp ce numeroase sisteme de învățământ occidentale au înregistrat un declin academic pronunțat în perioada post-pandemie, Marea Britanie a reușit să contracareze această tendință internațională.

Asia domină clasamentul la matematică

Datele PISA 2025 arată clar predominanța Asiei de Est în partea superioară a clasamentului. Șapte dintre sistemele din top - China, Singapore, Macao, Chinese Taipei, Coreea de Sud, Japonia și Hong Kong - provin din această regiune.

În același timp, OECD atrage atenția asupra unei tendințe mai largi: rezultatele medii la matematică în țările OECD au scăzut cu 9 puncte între 2022 și 2025, iar nivelul mediu din 2025 este cel mai scăzut înregistrat până acum în cadrul evaluării.

PISA 2025 a testat aproximativ 760.000 de elevi de 15 ani din 91 de țări și economii, oferind una dintre cele mai ample comparații internaționale ale performanțelor școlare.

Unde se plasează România

România a obținut 419 puncte la matematică în testările PISA 2025, cu 44 de puncte sub media OECD, de 463 de puncte. Rezultatul plasează țara noastră în a doua jumătate a clasamentului internațional, mult în urma sistemelor educaționale din fruntea topului, precum China, cu 612 puncte, și Singapore, cu 563 de puncte.

La nivelul celor 91 de țări și economii participante, România se situează în jurul locului 45 la matematică, în funcție de modul de ordonare a sistemelor cu rezultate apropiate.

Datele Ministerului Educației arată că 48% dintre elevii români au atins cel puțin nivelul minim de competență la matematică, față de media OECD de 65%. Doar aproximativ 4% dintre elevii din România au ajuns la nivelurile superioare de performanță, comparativ cu 8% în țările OECD.