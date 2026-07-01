Bucureștiul domină clasamentul

Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov și Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București au obținut cea mai bună medie din țară la Evaluarea Națională 2026, respectiv 9,48.

Ierarhia celor mai bune 20 de unități de învățământ din țară arată că multe școli și licee de top sunt din Capitală.

Din primele 20 de poziții la nivel național, 11 sunt ocupate de școli și licee din București. Cu toate acestea, județul Brașov reușește o performanță deosebită, având două colegii în top 10 („Andrei Șaguna” pe locul 1 și „Dr. Ioan Meșotă” pe locul 10).

Pragul de intrare în acest club select al celor mai bune școli a fost extrem de ridicat în 2026.

Ultima poziție din top 20 este adjudecată de Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, cu o medie remarcabilă de 9,24.

În top regăsim și școli din Buzău, Timișoara, Pitești, Constanța, Craiova, Botoșani, Iași și Galați.

Top 20 școli și licee din România după media la Evaluarea Națională 2026

Loc Nume unitate de învățământ Medie EN 2026 Medie Română Medie Matematică Nr. elevi 1 Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov 9,48 9,51 9,46 27 2 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București 9,48 9,46 9,51 29 3 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București 9,46 9,42 9,51 50 4 Colegiul Național „Grigore Moisil”, București 9,45 9,43 9,47 55 5 Colegiul Național „B. P. Hasdeu”, Buzău 9,40 9,59 9,22 26 6 Colegiul Național „C. Diaconovici Loga”, Timișoara 9,38 9,36 9,41 56 7 Colegiul Național „Spiru Haret”, București 9,38 9,36 9,41 28 8 Colegiul Național „Ion C. Brătianu”, Pitești 9,37 9,38 9,37 30 9 Școala Gimnazială Metropolitană „Arc”, București 9,37 9,44 9,30 23 10 Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, Brașov 9,37 9,35 9,39 29 11 Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța 9,32 9,29 9,36 84 12 Colegiul Național „Cantemir Vodă”, București 9,32 9,43 9,21 29 13 Școala Româno-Britanică Craiova 9,31 9,51 9,11 22 14 Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani 9,29 9,42 9,17 29 15 Colegiul Național „Emil Racoviță Clar”, Iași 9,29 9,26 9,32 107 16 Liceul Internațional „Ioanid”, București 9,28 9,35 9,22 42 17 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați 9,27 9,40 9,14 46 18 Liceul Teoretic „Școala Europeană”, București 9,26 9,40 9,13 73 19 Liceul Teoretic „Școala Mea”, București 9,25 9,30 9,21 41 20 Colegiul Național „I.L. Caragiale Sil”, București 9,24 9,26 9,23 26

Note mai mici în 2026 la Evaluarea Națională

Dincolo de performanțele de vârf ale colegiilor de elită, rezultatele la nivel național indică o scădere a nivelului general de promovabilitate în comparație cu sesiunea anterioară.

Au scăzut cu 4,2% mediile peste 5. Concret, în acest an, 79% dintre elevi au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 5 (adică un total de 113.192 de elevi). Anul trecut, procentul celor care au trecut acest prag a fost vizibil mai mare, situându-se la 83,2%.

Și numărul mediilor de 10 curat s-a diminuat: doar 7 elevi au reușit să ia nota zece la ambele probe. Anul trecut au luat 10 curat 85 de elevi. Nivelul de dificultate al subiectelor sau exigența corecturii s-a reflectat în numărul foarte mic de medii maxime.

Examenul de Evaluare Națională a fost susținut integral de 143.251 de elevi, dintr-un total de 148.268 de absolvenți înscriși la începutul lunii, ceea ce înseamnă o prezență solidă în bănci de 96,6%.

O premieră absolută pentru sistemul de învățământ din România a fost momentul afișării notelor. Ministerul Educației a publicat listele pe 30 iunie, la ora 17:00, devansând cu o zi întreagă calendarul oficial anunțat inițial.

Elevii nemulțumiți de note vor putea depune contestații în perioada imediat următoare, conform noilor proceduri.

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