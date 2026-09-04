Proiectul privind uniforma școlară obligatorie, aviz favorabil în Senat

Reintroducerea obligativității uniformei școlare face un nou pas în Parlament. Proiectul care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 a primit aviz favorabil în Comisia pentru Administrație Publică din Senat.

Inițiativa este depusă de parlamentari PSD și susținută de senatoarea Alexandra Presură. Aceasta a declarat că măsura urmărește să combată bullying-ul și discriminarea între elevi.

„Aviz favorabil pentru introducerea ținutei unice în școlile de stat din România. În cadrul Comisiei pentru Administrație Publică din Senatul României, am susținut și obținut avizul favorabil pentru inițiativa legislativă pe care am depus-o alături de colegii mei din grupul parlamentar PSD, privind modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, ce vizează introducerea obligatorie a ținutei școlare unice în învățământul de stat”, a transmis Alexandra Presură.

Parlamentarii susțin că uniforma ar putea contribui la diminuarea diferențelor sociale vizibile dintre copii și la reducerea situațiilor în care elevii sunt marginalizați sau discriminați din cauza hainelor, încălțămintei ori accesoriilor pe care le poartă.

Uniforma școlară, gratuită pentru elevii din familii cu venituri mici

În ceea ce privește achiziționarea uniformelor școlare, inițiatorii propun acordarea de gratuități sau subvenții în funcție de venitul brut lunar pe membru de familie. Concret, pentru stabilirea dreptului la sprijin financiar sunt luate în calcul veniturile provenite din salarii, activități independente, chirii, dividende sau investiții. Nu vor fi luate în calcul alocațiile copiilor, bursele școlare, indemnizațiile de handicap și alte prestații sociale destinate minorilor. Pragurile sunt raportate la Indicatorul Social de Referință (ISR). În 2026, valoarea ISR este de 660 de lei.

Potrivit proiectului de lege, familiile sunt împărțite în trei categorii: cele care pot primi gratuitate integrală, cele care pot beneficia de subvenție de 50% și cele care vor achita integral costul uniformei.

Copiii care provin din familii defavorizate ar putea primi uniformă școlară gratuit. Foto: Shutterstock

Uniforme școlare obligatorii. Cine sunt elevii care le-ar primi gratuit

Sprijinul de 100% ar urma să fie acordat elevilor din familii care se încadrează sub anumite praguri de venit.

Pentru familiile monoparentale, pragul propus este de 3,78 ISR, adică aproximativ 2.494 de lei pe membru de familie.

În cazul familiilor cu un copil, limita este de 3 ISR, respectiv aproximativ 1.980 de lei.

Pentru familiile cu doi copii, pragul este de 2,28 ISR, adică aproximativ 1.505 lei pe membru de familie.

Familiile cu trei sau mai mulți copii ar putea beneficia de gratuitate dacă venitul pe membru este sub 1,9 ISR, echivalentul a aproximativ 1.254 de lei.

Cine ar primi subvenție de 50% pentru achiziționarea uniformei școlare

Familiile care depășesc pragul pentru gratuitate, dar se încadrează în limitele stabilite prin proiect, ar putea primi o subvenție de 50% din costul uniformei.

Pentru familiile monoparentale, intervalul propus este între 3,78 și 4,54 ISR, respectiv aproximativ 2.494-2.996 de lei pe membru de familie.

În cazul familiilor cu un copil, subvenția s-ar acorda pentru venituri între 3 și 5,1 ISR, adică aproximativ 1.980-3.366 de lei.

Familiile cu doi copii ar fi eligibile pentru sprijinul de 50% dacă venitul este între 2,28 și 3,85 ISR, aproximativ 1.505-2.541 de lei.

Pentru familiile cu trei sau mai mulți copii, intervalul este între 1,9 și 3,1 ISR, adică aproximativ 1.254-2.046 de lei.

Uniforma, plătită integral de familiile cu venituri peste 2.000 de lei

Familiile care depășesc limitele stabilite pentru acordarea subvenției ar urma să achite integral costul ținutei.

În cazul familiilor monoparentale, plata integrală s-ar aplica pentru venituri de peste 4,54 ISR, aproximativ 2.996 de lei pe membru.

Pentru familiile cu un copil, limita este de 5,1 ISR, adică aproximativ 3.366 de lei.

În cazul familiilor cu doi copii, pragul este de 3,85 ISR, aproximativ 2.541 de lei, iar pentru familiile cu trei sau mai mulți copii este de 3,1 ISR, aproximativ 2.046 de lei.

Inițiatorii susțin că sistemul de gratuitate și subvenționare ar trebui să împiedice transformarea uniformei într-o povară suplimentară pentru familiile vulnerabile.

Proiectul prevede și sancțiuni pentru unitățile de învățământ care nu pun în aplicare obligația privind ținuta școlară. Prin urmare, școlile care nu respectă prevederile ar putea primi amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Verificarea respectării regulilor și aplicarea sancțiunilor ar urma să fie realizate de polițiști din cadrul Poliției Române și Poliției Locale, împuterniciți în acest sens. Astfel, responsabilitatea privind aplicarea regulii nu ar reveni exclusiv conducerilor unităților de învățământ.

Susținătoarea proiectului, Alexandra Presură, consideră că uniforma școlară va reduce diferențele sociale dintre elevi. Foto: Facebook

Alexandra Presură: „Această măsură este gândită să protejeze, nu să împovăreze”

Susținătoarea proiectului, Alexandra Presură, afirmă că uniforma nu trebuie privită doar ca o regulă vestimentară, ci ca un instrument prin care pot fi reduse diferențele sociale dintre elevi. „Este o inițiativă în care cred din tot sufletul și care răspunde unei probleme reale din unitățile de învățământ: bullying-ul și discriminarea bazate pe statutul financiar al familiilor”, a transmis aceasta.

Senatoarea susține că sprijinul financiar va fi direcționat către copiii din medii vulnerabile.

„Această măsură este gândită să protejeze, nu să împovăreze! Gratuitatea și subvenționarea kitului de bază vor fi direcționate direct către familiile vulnerabile și copiii din medii defavorizate, unde sprijinul statului este crucial”, a mai afirmat Alexandra Presură.

Pentru familiile care nu vor beneficia de gratuitate sau subvenție, inițiatoarea susține că eliminarea monopolului asupra furnizorilor ar putea contribui la menținerea unui preț cât mai redus.

Elevii consideră că uniforma nu va rezolva nici pe departe problema bullying-ului în școli. Foto: Shutterstock

Elevii se opun obligativității uniformei

Propunerea legislativă nu este însă susținută de reprezentanții elevilor. Consiliul Național al Elevilor s-a pronunțat împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Criticii măsurii atrag atenția că uniforma nu poate rezolva, de una singură, probleme precum bullying-ul, violența sau discriminarea din școli. Și psihologii au avertizat, în dezbaterile pe această temă, că schimbarea vestimentației nu elimină cauzele profunde ale bullying-ului și ale excluziunii sociale. Aceste probleme presupun intervenții educaționale, consiliere și politici clare de prevenire și sancționare a comportamentelor agresive.

Proiectul merge mai departe în Parlament

Inițiatorii au cerut ca proiectul să fie adoptat în regim de urgență. Pentru ca uniforma să devină obligatorie, însă, inițiativa trebuie să parcurgă în continuare etapele parlamentare și să fie adoptată potrivit procedurii legislative. Deocamdată, proiectul a primit un aviz favorabil în Comisia pentru Administrație Publică din Senat. Inițiatorii speră ca noua regulă să poată fi aplicată cât mai curând, argumentând că uniforma ar contribui la „decentă, egalitate de șanse și siguranță” în școlile din România.

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