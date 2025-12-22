Victoria Beckham, ținta bullying-ului la școală din cauza unei tulburări nediagnosticate

Discalculia este o tulburare de învățare ce afectează capacitatea de a înțelege și utiliza concepte matematice simple, iar despre această afecțiune a început să se vorbească din ce în ce mai mult odată cu dezvăluirile Victoriei Beckham.  Artista a povestit în cadrul unui podcast că a fost diagnosticată cu această afecțiune abia la maturitate. Pe vremea când era copil, nu se știa nimic despre discalculie, motiv pentru care cine avea dificultăți la adunare, scădere, înmulțiri, împărțiri era considerat încet la minte. 

Este și cazul Victoriei Beckham care a devenit din acest motiv ținta bullying-ului, a glumelor proaste și a răutăților colegilor săi de clasă. Vedeta a povestit cum a fost hărțuită sistematic din cauza unor probleme nediagnosticate la acea vreme. „Atunci, îmi spuneau doar că sunt înceată la minte”, a spus ea. 

Ce este discalculia și cum recunoaștem un copil cu această tulburare

Discalculia afectează aproximativ 5-7% dintre copiii din întreaga lume. Asta înseamnă că un copil din 14-20 nu poate procesa informații matematice de bază. Practic, într-o clasă cu 25-30 de elevi unul sau doi pot suferi de discalculie. Această tulburare de învățare apare la copii cu inteligență normală sau peste medie și nu este cauzată de lene sau de lipsa de efort.

Pentru că este o tulburare greu de diagnosticat, despre mulți copii cu probleme la matematică nu se știe dacă suferă sau nu de această afecțiune. Ei sunt catalogați slabi la matematică fără ca cineva să încerce să afle și motivele.

Sandra Elliott, creatoarea unui program multisenzorial pentru elevii cu dificultăți la matematică, a explicat că această afecțiune influențează rețelele cerebrale responsabile de procesarea numerică.

Victoria Beckham, mărturisiri tulburătoare. Când era elevă, a suferit de discalculie, o tulburare de învățare care afectează milioane de copii
Discalculia afectează între 5 și 7% dintre copiii din întreaga lume. Foto: Shutterstock

Simptomele discalculiei pot fi observate încă din copilărie. Copiii afectați întâmpină dificultăți în înțelegerea numerelor, a valorii lor, în reținerea conceptelor matematice de bază și în efectuarea calculelor mentale. De asemenea, pot avea probleme în estimarea dimensiunilor, a timpului sau a direcțiilor. Pe măsură ce cresc, aceștia pot întâmpina dificultăți în gestionarea banilor, cum ar fi calcularea restului sau a reducerilor.

Deși nu există un remediu pentru discalculie, există metode de gestionare. Instruirea specializată, precum învățarea multisenzorială și adaptările în sala de clasă, cum ar fi utilizarea tehnologiei asistive sau timpul suplimentar la teste, pot face diferența.

Dr. Andrew Kahn, director al unei organizații care sprijină persoanele neurodivergente, subliniază importanța intervenției timpurii: „Dacă cei mici nu primesc sprijin devreme, sunt mult mai predispuși să dezvolte dificultăți legate de funcționarea emoțională, sănătatea mintală și comportament”.

Cum putem ajuta un elev cu discalculie

În România, elevii cu tulburări de învățare, inclusiv discalculie, pot beneficia de ajutor suplimentar din partea școlii. Potrivit „Totul despre mame”, aceștia au dreptul la profesori de sprijin, adaptarea materiei și metode de examinare diferite, cum ar fi testarea orală sau acordarea de timp suplimentar la examene. Pentru a accesa aceste beneficii, este necesar un certificat de orientare școlară, obținut în urma unei evaluări realizate de un psiholog clinician.

Acasă, părinții au un rol crucial în sprijinirea copiilor cu discalculie. Este important ca aceștia să le explice copiilor că inteligența lor nu este definită de performanțele la matematică și să sublinieze punctele lor forte. Compararea cu alți copii trebuie evitată, iar accentul trebuie pus pe progres, nu pe perfecțiune. Obiectele reale, precum fructele, cuburile sau bețișoarele, pot ajuta copiii să înțeleagă mai bine conceptele matematice abstracte. De asemenea, instrumentele vizuale, precum diagramele, tabelele sau abacul, pot fi de mare ajutor.

Deși cercetările despre discalculie sunt limitate comparativ cu cele despre dislexie, conștientizarea acestei tulburări este în creștere. Experiența personală a Victoriei Beckham a adus în prim-plan o problemă care afectează mulți copii și a subliniat importanța diagnosticării și sprijinului timpuriu.

