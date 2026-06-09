Nuțu Cămătaru și-a deschis pentru prima dată porțile proprietății din Snagov pentru o echipă de filmare. Imaginile au fost realizate cu ocazia filmării videoclipului „Nu are ce căuta șmecher lângă fraier să stea”, interpretat de Copilul de Aur, și oferă o perspectivă rară asupra locuinței în care acesta trăiește alături de actuala sa soție, Claudia Brazilianca.

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Proprietatea din Snagov, filmată pentru prima dată

De-a lungul anilor, locuințele lui Nuțu Cămătaru au stârnit numeroase curiozități. Dacă echipele de știri și paparazzii nu au reușit să pătrundă în interiorul domeniului său din Snagov, acest lucru s-a întâmplat odată cu filmarea videoclipului piesei „Nu are ce căuta șmecher lângă fraier să stea”, interpretată de Copilul de Aur.

Imaginile surprinse oferă o privire rară asupra proprietății situate pe malul lacului Snagov, acolo unde Nuțu Cămătaru locuiește împreună cu actuala sa soție, Claudia Brazilianca.

Debarcader privat și cai pe malul lacului

În imaginile realizate pentru videoclip poate fi observat domeniul amplasat chiar pe malul lacului. Proprietatea dispune de un debarcader privat, unde este acostată barca cu motor a lui Nuțu Cămătaru.

Tot aici se află și cei doi armăsari ai săi, care apar în mai multe cadre din videoclip. Caii au fost mutați la Snagov după ce acesta s-a stabilit în zonă. Pe lângă peisajul de pe malul apei, imaginile surprind și spațiile exterioare ale proprietății, care beneficiază de o suprafață generoasă și de multă vegetație.

Videoclipul include și imagini cu familia lui Nuțu Cămătaru. În premieră aparea și fiul cel mic al lui Nuțu Cămătaru și al Claudiei Brazilianca. De asemenea, în imagini poate fi văzut și Dani Balint, unul dintre fiii lui Nuțu Cămătaru, prezent la filmări alături de tatăl său.

Nuțu Cămătaru s-a mutat la Snagov după căsătoria cu Claudia Brazilianca

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Nuțu Cămătaru s-a stabilit la Snagov după căsătoria cu Claudia Brazilianca și după eliberarea sa din penitenciar. Tot la această adresă a executat și perioada de arest la domiciliu. În paralel, familia mai deține și proprietatea din cartierul Ferentari, unde locuiește fosta sa soție.

Piesa dedicată lui Nuțu Cămătaru

Videoclipul care a oferit acces în interiorul proprietății a fost realizat pentru piesa interpretată de Copilul de Aur.

„Nu e bine niciodată să șmecherești fraieru / Îi umbli un pic la minte și vrea să-ți ia aeru / Nu-i bine să-i dai valoare, nici măcar atenție / C-ajunge de se ridică cu mare pretenție”, sunt câteva dintre versurile melodiei dedicate lui Nuțu Cămătaru.

Imaginile au atras rapid atenția în mediul online, oferind publicului una dintre puținele ocazii de a vedea interiorul și împrejurimile proprietății din Snagov, locul în care acesta și-a construit noua viață alături de actuala familie.

„Cămătarii”, un serial documentar despre un fenomen social și judiciar care a marcat România timp de șase decenii

Din 25 mai, PRO TV și VOYO aduc în fața publicului „Cămătarii”, un serial documentar care oferă o perspectivă jurnalistică, echilibrată și necosmetizată asupra unuia dintre cele mai controversate fenomene din România postcomunistă. Producția documentează un caz devenit reper pentru înțelegerea unei epoci, a unor mecanisme sociale și a modului în care s-au intersectat, de-a lungul timpului, lumea interlopă și sistemul de justiție.

„Cămătarii” este construit ca o investigație documentară amplă, realizată cu acces fără precedent la personaje, mărturii și materiale de arhivă care nu au mai fost prezentate până acum. Seria reunește perspective directe ale celor implicați, inclusiv Nuțu și Sile Cămătaru, membri ai familiei și cele trei soții, dar și opinii ale specialiștilor – psihologi, sociologi, polițiști, judecători și procurori. Rezultatul este un portret complex al unei realități care a traversat România între 1960 și 2020, de la comunism la tranziție și capitalism, surprinzând transformările unei societăți și ale unui tip de putere care a funcționat adesea în zonele gri ale istoriei recente.

„Cămătarii este un proiect care a pornit dintr-o nevoie personală de a înțelege o perioadă și un fenomen pe care, ca societate, nu am încercat niciodată cu adevărat să le deslușim. Este rezultatul unei munci de un an și jumătate și, dincolo de asta, un documentar cu acces total, în care, pentru prima dată, vorbesc toate părțile implicate: membrii clanului, clanuri rivale, oameni din lumea interlopă, dar și procurori, polițiști, trupe speciale de intervenție, judecători, psihologi criminaliști, jurnaliști de investigație, martori și victime. Serialul folosește povestea acestui clan, unul dintre cele mai cunoscute din istoria recentă a României, prezent constant în prima pagină a ziarelor timp de decenii, ca studiu de caz pentru a înțelege cum s-a format și cum a funcționat crima organizată în anii de tranziție. Cred că adevărul nu este niciodată unul singur, ci rezultatul acestor perspective puse împreună. Cămătarii este, în esență, o încercare de a ne uita mai atent la trecutul nostru recent și de a intelege cum ne-a modelat”, spune Anghel Damian, producătorul documentarului.

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