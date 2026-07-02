Seth Rogen și Olivia Wilde joacă un cuplu cu probleme în căsnicie în comedia dramatică „Invitația vecinilor”, din 3 iulie la cinema. Protagoniștii își invită vecinii enigmatici la cină, vecini jucați de Penélope Cruz și Edward Norton, iar noaptea ia o turnură neașteptată. Au reaprins scânteia sau au aprins chibritul care va ruina totul?

David Harbour și Millie Bobby Brown din „Stranger Things” vor fi din nou tată și fiică într-un serial. Vestea vine ca o surpriză după ce anul trecut s-a aflat că actrița a depus o plângere pentru hărțuire împotriva actorului în timpul filmărilor ultimului sezon din „Stranger Things”. Cu toate acestea, în timpul turneului de promovare a serialului cei doi au avut doar cuvinte de apreciere unul la adresa celuilalt.

Disney+ lansează pe 2 iulie filmul de groază „Scapă cine poate 2”. Eroina este vânată din nou, de această dată de mai multe familii rivale într-un joc mortal pentru putere. În film mai joacă Elijah Wood (da, Frodo!), și Sarah Michelle Geller, „spaima vampirilor”.

Reese Witherspoon a confirmat că sezonul 3 din „Big Little Lies” este în lucru. Primele două sezoane au apărut în 2017 și 2019 și sunt bazate pe romanul cu același nume scris de Liane Moriarty. Următorul sezon va fi bazat pe o nouă carte, „Big Little Truths”, care se va lansa pe 25 august.

Cabral și Dragoș Bucur revin în rolurile lui Edi Bălan și Călin Boboc din „Băieți buni”. Cei doi polițiști fac din nou echipă, după 20 ani, timp în care atât ei, cât și lumea din jur s-a schimbat dramatic. Cosmina Păsărin va reveni și ea în rolul celebrei Guvida, Monica Bîrlădeanu o va juca pe soția personajului jucat de Cabral, iar Răzvan Fodor va juca un nou personaj surprinzător.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE