Daniel Day-Lewis, singurul actor cu trei premii Oscar în palmares, a revenit pe marele ecran după o pauză de opt ani, în filmul „Anemone”, regizat de fiul lui, Ronan Day-Lewis. Lungmetrajul prezintă povestea a doi frați înstrăinați care se reunesc într-o cabană primitivă din adâncul unei păduri din nordul Angliei. Reuniunea scoate la iveală secrete întunecate și resentimente adânc îngropate în producția care încă nu are o dată de lansare în România.

Netflix lansează pe 3 octombrie o nouă serie limitată inspirată de o poveste reală înfiorătoare. Serialul „Monstru: Povestea lui Ed Gein” prezintă viața lui Ed Gein, un bărbat singuratic din Wisconsinul anilor ‘50 care, mânat de izolare, psihoză și de o obsesie pentru mama sa decedată, a jefuit morminte și a comis crime. Actele sale îngrozitoare au șocat publicul și au inspirat filme horror clasice, printre care „Psycho” și „Tăcerea mieilor”.

Tot o poveste reală stă și la baza filmului biografic „The Smashing Machine”, care prezintă viața luptătorului UFC Mark Kerr, jucat de actorul Dwayne Johnson. Producția se concentrează pe o perioadă tumultuoasă din viața sportivului, în care luptele se mută din ring în viața personală, unde miza este mult mai mare. Filmul, în cinematografe de mâine, prezintă lupta lui Kerr cu dependența și eforturile sale de a-și salva căsnicia cu Dawn Staples, jucată de Emily Blunt.

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor"
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Tilly Norwood este cea mai detestată actriță de la Hollywood. Probabil vă întrebați cine este această Tilly. Este mai degrabă un ce, decât un cine. Norwood este prima actriță AI. Cariera ei a început însă cu stângul, după ce mai mulți actori au respins-o vehement. Creatoare lui Tilly, actrița și comedianta Eline Van der Velden se apără spunând că intenția ei nu a fost să înlocuiască femeile de la Hollywood, ci să ofere „o altă modalitate de a construi povești”. Tu ce părere ai? Scrie-ne în comentarii!

Noul James Bond nu va fi o față familiară, ci un actor britanic necunoscut, între 20 și 30 de ani, asta și-a propus regizorul Denis Villeneuve. Căutarea va începe abia anul viitor, după ce Villeneuve va finaliza producția filmului „Dune: Partea III”. Filmările pentru următorul „Bond” vor avea loc în 2027, iar filmul se va lansa, cel mai probabil, în 2028.

Studiu: Cum să conviețuim cu animalele sălbatice. Ce spun românii despre interacțiunea cu urșii 
Știri România 18:00
Studiu: Cum să conviețuim cu animalele sălbatice. Ce spun românii despre interacțiunea cu urșii 
România va cumpără 216 tancuri în valoare de 6,5 miliarde de euro, dar pune o condiție decisivă
Știri România 17:28
România va cumpără 216 tancuri în valoare de 6,5 miliarde de euro, dar pune o condiție decisivă
Monden

Gina Pistol se confruntă cu o problemă medicală, apărută într-un mod neașteptat. „Nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat”
Stiri Mondene 17:50
Gina Pistol se confruntă cu o problemă medicală, apărută într-un mod neașteptat. „Nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat”
Obiceiul care i-a rămas actriței Carmen Tănase din facultate: „Nu pentru că sunt indiscretă”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:32
Obiceiul care i-a rămas actriței Carmen Tănase din facultate: „Nu pentru că sunt indiscretă”
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Politică 11:36
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Politică 11:21
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
