Un omagiu adus lui Antoni Gaudí

Setul Sagrada Família va fi disponibil de la 1 noiembrie și va costa 799,99 dolari, potrivit CNN. El va marca 100 de ani de la moartea celebrului arhitect Antoni Gaudí, cel care a conceput designul grandios al bazilicii emblematice din Barcelona.

„Scopul nostru a fost să onorăm viziunea lui Gaudí cu cel mai mare respect, capturând ritmul construcției bazilicii, complexitatea și ambiția sa extraordinară, și să traducem toate acestea într-o experiență captivantă de construcție”, a declarat Rok Žgalin Kobe, Design Master la Lego.

Modelul final măsoară 62 de centimetri înălțime și reproduce detalii unice ale structurii originale, inclusiv efectul vitraliilor care filtrează lumina în nuanțe variate, la fel ca în bazilica reală.

O construcție istorică

Construcția Sagrada Família a început în 1882, iar Gaudí a proiectat-o să includă 18 turnuri monumentale, fiecare simbolizând o figură biblică: cei 12 apostoli, cei patru evangheliști, Fecioara Maria și Iisus. Totuși, până la moartea sa în 1926, doar aproximativ 10-15% din structura planificată fusese finalizată, incluzând un transept, o criptă și o parte din peretele absidei.

Dificultățile au fost accentuate de distrugerea planurilor și modelelor originale ale lui Gaudí în timpul Războiului Civil Spaniol (1936-1939), ceea ce a dus la percepția că biserica era imposibil de construit. Timp de decenii, vizitatorii au fost obișnuiți să vadă macarale în jurul construcției, simbol al lucrărilor neîntrerupte.

Până în februarie 2026, biserica a fost considerată simbolic completă odată cu finalizarea Turnului lui Iisus Hristos, cel mai înalt dintre toate, atingând 172,5 metri. Pe 10 iunie 2026, Papa Leo al XIV-lea va inaugura oficial acest turn pentru a marca centenarul morții lui Gaudí.

Arhitectul Antoni Gaudí a murit pe 10 iunie 1926 în Barcelona, la vârsta de 73 de ani, în urma unui accident de tramvai.

Setul dedicat Sagrada Família se alătură colecției companiei daneze Lego de repere arhitecturale celebre, care include deja skyline-ul New Yorkului, Turnul Eiffel și Fântâna Trevi din Roma. Fanii pot deja să precomande setul și să pregătească spațiul necesar pentru această piesă impresionantă.

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