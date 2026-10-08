5 știri - Filme și seriale: Când ajunge „Teambuilduing 2” la cinema | În ce thriller va juca Ben Affleck în rol principal

5 știri by Libertatea – Filme și seriale, rubrica de știri prezentată de Adelina Duinea și realizată în colaborare cu TV Mania, ne aduce în această săptămână cele mai virale cinci știri din lumea filmelor și serialelor.

Comedia „Teambuilduing 2”, cu Micutzu, Matei Dima și Anca Dinicu în rolurile principale, ajunge din 9 octombrie la cinema. De această dată, personajele ajung într-un teambuilding în Republica Moldova, la un resort vinicol de lux, unde trebuie să promoveze un software de inteligență artificială.

Netflix lansează pe 9 octombrie filmul „Animals”, cu Ben Affleck în rol principal. Povestea pornește de la răpirea fiului unui candidat la primăria orașului Los Angeles. Affleck și-ar fi dorit ca soția lui în film să fie jucată de fosta lui soție din viața reală, Jennifer Garner, însă actrița a refuzat pentru a nu răscoli trecutul. Așa a ajuns Kerry Washington să joace în producție.

Prime Video a lansat pe 7 octombrie serialul horror „Carrie”, o nouă ecranizare a legendarului roman al lui Stephen King. Povestea din 74 este plasată în prezent, iar protagonista este victima cruzimii de pe rețelele sociale, ceea ce îi intensifică puterile telekinetice misterioase pe care le-a manifestat de mică.

Disney+ lansează pe 14 octombrie serialul „VisionQuest”, continuarea serialelor „WandaVision” și „Agatha All Along”. Vision este reactivat și se ascunde de cei care vor să-l transforme într-o armă. Liniștea îi este spulberată când o recompensă pusă pe capul lui îl obligă să fugă alături de Thomas Shepard, un băiat misterios care ar putea fi fiul lui Vision reîncarnat.