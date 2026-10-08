5 Știri Imobiliare.ro: Cum avansează șantierele din estul Capitalei și ce se întâmplă cu prețurile locuințelor în UE?

5 Știri Imobiliare.ro - rubrica realizată de Imobiliare.ro în colaborare cu Libertatea, găzduită de Corina Vârlan, îți aduce în atenție cele mai noi știri din real estate.

Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din estul Bucureștiului se extinde. Se construiesc încă 358 de locuințe noi în ansamblul HILS Republica, lângă Hala Laminor. Prima fază este deja vândută în proporție de 98%.

Încep lucrările pentru faza 2 a proiectului Liziera de Lac. Se adaugă 89 de locuințe noi. Ansamblul aflat în apropierea Capitalei, pe marginea Lacului Tătaru, găzduiește deja peste 200 de rezidenți.

Zona Torontalului este cea mai căutată de către cumpărătorii din Timișoara, potrivit datelor Imobiliare.ro. Numărul apartamentelor noi a crescut aici cu aproape 30% într-un singur an, concentrând un sfert din oferta locală.

Prețurile locuințelor continuă să crească în UE. Conform Eurostat, România se află în topul scumpirilor din trimestrul II alături de Lituania și Bulgaria. Discutăm despre un avans cu 4,4%. La polul opus, mici scăderi au fost înregistrate în Ungaria și Franța.