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Ce se întâmplă când tristețea durează mai mult de două săptămâni și care sunt semnele ce indică o problemă gravă la copii și adulți

Ioana Dinu
Ioana Dinu
Jurnalist
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Dacă te confrunți cu tristețe, furie sau o stare de spirit proastă care persistă mai mult de două săptămâni și îți afectează viața de zi cu zi, este momentul să ceri ajutor de specialitate.
Un bărbat îmbrăcat în cămașă cu carouri care stă pe gânduri ținându își mâna la gură într o cameră luminată difuz. Sursă foto Shutterstock
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Dacă te confrunți cu tristețe, furie sau o stare de spirit proastă care persistă mai mult de două săptămâni și îți afectează viața de zi cu zi, este momentul să ceri ajutor de specialitate. Acesta este mesajul transmis de Dr. Maja Milosavljević Marković, psihiatru la Institutul pentru Sănătate Mintală din Belgrad, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale. Potrivit acesteia, numărul persoanelor care solicită sprijin psihiatric este în creștere, Institutul tratând anual aproximativ 10.000 de pacienți de toate vârstele, conform Blic, parte a grupului Ringier.

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Creșterea îngrijorătoare a cazurilor de depresie

Dr. Maja Milosavljević Marković a declarat că, în primele nouă luni ale anului 2026, cererea de ajutor psihiatric a crescut cu 10-20% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Depresia rămâne cel mai frecvent motiv pentru care pacienții se prezintă la cabinet, afectând toate categoriile de vârstă.

„Pacienții se plâng cel mai adesea de simptomele depresiei, aceasta fiind cea mai comună problemă pentru care solicită ajutor în toate grupele de vârstă”, a explicat medicul.

Tulburările de anxietate, atacurile de panică, tulburarea obsesiv-compulsivă și problemele de somn sunt alte dificultăți des întâlnite în rândul pacienților. Stresul cronic, oboseala, izolarea socială și epuizarea contribuie semnificativ la deteriorarea sănătății mintale.

Sănătatea mintală a copiilor, o prioritate

Situația este și mai alarmantă în rândul copiilor și tinerilor. Un studiu realizat în Belgrad arată că unul din cinci copii, cu vârsta cuprinsă între 8 și 19 ani, suferă de cel puțin o tulburare mintală. „Acestea sunt, de cele mai multe ori, tulburări de dispoziție, în principal depresia, urmate de tulburări de anxietate”, a precizat Dr. Milosavljević Marković.

Mai mult decât atât, specialiștii sunt îngrijorați de creșterea alarmantă a cazurilor de ideație și tentative de suicid în rândul tinerilor. Pentru a răspunde acestei crize, Institutul pentru Sănătate Mintală pune un accent deosebit pe sprijinul oferit copiilor și adolescenților. Pentru aceștia, există o clinică specializată, precum și Centrul pentru Sănătatea Mintală a Tinerilor (CEZAM).

Servicii accesibile și fără programare

Institutul pentru Sănătate Mintală din Belgrad oferă consultații fără programare în dispensarele pentru adulți și copii, cu condiția existenței unei trimiteri de la medicul de familie sau pediatru. În plus, institutul dispune de cabinete specializate pentru ADHD, psihiatria reproductivă perinatală, studii clinice, psihiatrie medico-legală și psihoterapie. „Aceste secții sunt create în funcție de domeniile unde se înregistrează cea mai mare nevoie de ajutor”, a adăugat Dr. Milosavljević Marković.

Cum să ne protejăm sănătatea mintală

Pentru a preveni problemele de sănătate mintală, medicul recomandă respectarea unui stil de viață echilibrat. „Prevenția înseamnă să păstrăm ceea ce avem. Este important să ne mișcăm, să facem activitate fizică, să dormim șapte-opt ore pe noapte și să menținem relații sociale. Singurătatea este un factor de risc major pentru depresie”, a subliniat ea. „Trebuie să ne sprijinim reciproc, să ne iubim și să petrecem timp împreună.”

Când să cauți ajutor specializat?

Emoțiile negative fac parte din viața de zi cu zi, dar atunci când acestea persistă mai mult de două săptămâni și interferează cu activitățile obișnuite, este recomandat să consulți un specialist. „Când suntem triști, furioși sau descurajați, astfel de stări vin și trec. Însă, dacă ele durează prea mult și ne împiedică să funcționăm normal, este timpul să cerem ajutor”, a explicat Dr. Milosavljević Marković.

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Tags: Sfaturi utile depresie
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