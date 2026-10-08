Noi reguli pentru camioane și TIR-uri în București: restricțiile de tonaj se extind și amenzile se dublează

Primăria București a introdus un nou regulament pentru circulația vehiculelor grele în oraș, anunță instituția pe 8 octombrie. Acesta extinde restricțiile de tonaj la nivelul întregii Capitale și majorează taxele și amenzile pentru transportatorii care încalcă noile reguli.

Ce prevede regulamentul

Noile măsuri vizează reducerea traficului greu care afectează infrastructura rutieră, poluează și îngreunează circulația, conform unui mesaj publicat de Primăria București pe rețelele de socializare. Totodată, se dorește îmbunătățirea siguranței rutiere pentru șoferii de autoturisme și pietoni.

Poliția Locală a Municipiului București va avea la dispoziție instrumente mai simple pentru a verifica respectarea acestor prevederi, a precizat primăria.

„Zona B a fost reconfigurată, extinzându-se de la limita Zonei A până la ieșirea din București. Pe multe artere din această zonă nu existau restricții și nici nu se percepeau taxe. Acum, lucrurile s-au schimbat”, au explicat reprezentanții Municipalității.

Taxe noi pentru transportatori

Transportatorii care doresc să circule în Zona A vor plăti 363 de lei pe zi sau 3.147 de lei pe lună pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 și 7,5 tone, inclusiv. Pentru Zona B, tarifele sunt de 90 de lei pe zi sau 710 lei pe lună.

În plus, amenzile aplicate celor care circulă fără autorizație vor fi dublate, ajungând la 10.000 de lei, față de intervalul anterior de 4.000-5.000 de lei.

Reacțiile bucureștenilor

Anunțul a generat o serie de comentarii pe rețelele de socializare. Un utilizator a scris: „Ca să înțelegem... acele TIR-uri care asigură aprovizionarea marilor magazine vor plăti mai mult pentru anumite zone. Deci, cu cât vor plăti mai mult transportatorii, cu atât vor plăti consumatorii. Orice creștere de taxe este suportată de cineva”.

În replică, Primăria București a subliniat că restricționarea traficului greu este o practică obișnuită în marile capitale europene: „TIR-urile aprovizionează depozitele aflate în afara orașului, iar magazinele sunt alimentate cu vehicule mai mici”.

Un alt comentator, care s-a prezentat drept transportator, a ridicat problema firmelor care au sedii și garaje în interiorul orașului. „Dacă am firma în București, camioane înmatriculate pe București, plătesc impozit pentru aceste mașini și am garajul într-o zonă industrială din oraș, trebuie să plătesc o taxă ca să ajung la garaj?”, întreabă acesta.

Primăria a răspuns că taxa nu este legată de impozit, ci reprezintă un cost de tranzit prin Capitală: „Această taxă exista și înainte, doar că acum Zona B a fost extinsă până la limita administrativ-teritorială a orașului”.