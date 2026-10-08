În contextul în care cheltuielile zilnice cântăresc tot mai greu în bugetul gospodăriilor din Europa, o strategie extinsă de retailerul german Lidl atrage atenția. Sub conceptul „Rette mich” („Salvează-mă”), lanțul de magazine pune la dispoziția clienților pungi de 5 kilograme cu fructe și legume proaspete la prețul de 3 euro, relatează Fokus Bosnia.

Măsura îmbină lupta împotriva risipei de hrană cu sprijinul financiar pentru populația afectată de inflație, dovedindu-se un real succes pe piețele unde a fost deja implementată pe scară largă, cum este cazul Germaniei.

Cum funcționează punga anti-risipă de 3 euro

Mecanismul din spatele acestor pungi verzi destinate salvării alimentelor este conceput pentru a fi simplu și rapid.

În loc să arunce produsele care au ambalajul exterior ușor deteriorat sau care prezintă mici defecte de natură estetică, personalul magazinelor le sortează și le reîmpachetează.

Dacă dintr-o plasă de citrice sau dintr-o pungă de ardei un singur produs este afectat, legumele și fructele rămase în stare impecabilă și complet sigure pentru consum sunt curățate și reintroduse la vânzare într-un pachet special.

Astfel, consumatorii achiziționează o cantitate generoasă de hrană proaspătă, potrivită pentru consumul imediat, la un preț simbolic față de cel standard de la raft.

Completând această inițiativă, retailerul utilizează și cutii dedicate în zonele de brutărie sau lactate pentru produsele aflate aproape de data expirării, oferite cu reduceri semnificative.

Impactul financiar și interesul crescut în regiune

Inițiativa are și o dimensiune socială bine definită. O parte din sumele obținute în urma comercializării acestor pungi speciale este direcționată către organizații caritabile și bănci de alimente care sprijină persoanele defavorizate, suma donațiilor depășind anual un milion de euro pe piața germană.

Modelul stârnește un interes enorm și în alte țări europene, în special în regiunile unde costurile cu alimentele reprezintă o pondere ridicată din venitul lunar al populației.