Nicoleta Nucă, în vârstă de 32 de ani, a slăbit mult, iar acum a ajuns să aibă greutatea dorită. Vedeta și-a schimbat alimentația pe timp de vară, iar rezultatele se văd. Cum arată artista după ce a scăpat de 10 kilograme.

„Sunt ceva kilograme la activ pe care le-am părăsit sau, de fapt, ele m-au părăsit pe mine. Îmi place această relație cu aceste kilograme care m-au părăsit. În general, nu sunt de acord cu părăsirea, adică n-am fost părăsită, dar cu kilogramele n-am nicio problemă. Am slăbit cam 10 kilograme. Eram multe acolo... Cu siguranță am mai pierdut și din masa musculară, de aceea par atât de multe. Acum mă apuc de treabă mai intens și pun masa musculară la loc”, a declarat Nicoleta Nucă pentru Spynews.ro.

Nicoleta Nucă și-a propus inițial să ajungă la 52 sau 53 de kilograme, însă a continuat după ce a observat schimbarea, ajungând acum să cântărească 49,5 kilograme.

„A fost o intenție clară. A plecat de la intenție și dorință, după care, când am văzut că a început să-mi și iasă ce mi-am propus, mi-a plăcut procesul și m-am ținut de treabă. Asta mi-a pus ambiția să mă țin. Nu mi-am pus în plan un număr anume de kilograme.

Aveam aproape 60 de kilograme și încercam în capul meu, ca target, un 52-53 de kilograme. Când am văzut că lucrurile s-au mișcat până la targetul meu, am zis: Bă, dar ce-ar fi să...? Ieri dimineață m-am cântărit și aveam 49,5 kilograme”, a mai declarat cântăreața.

„Clar nu o să încep să zic: Vai, Doamne, mi-a fost atât de simplu și am slăbit mâncând tot ce se poate. Pe lângă sport, am încercat să fiu extrem de atentă la alimente, la alimentație în general. Am avut avantajul că s-a nimerit să fie vară.