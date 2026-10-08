Cătălin Botezatu a anunțat că urmează să sufere o intervenție chirurgicală pe care a amânat-o până acum. Află ce probleme de sănătate are designerul și unde se va opera.

Cătălin Botezatu a luat o decizie importantă pentru perioada următoare, alegând să pună pe primul loc sănătatea, după un calendar încărcat de proiecte profesionale. Cunoscutul creator de modă a dezvăluit că urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală pe care a fost nevoit să o amâne din cauza agendei foarte pline.

Intervenția nu reprezintă o urgență, însă este o procedură recomandată de medici.

Ce spune Cătălin Boezatu despre operație

Cătălin Botezatu a explicat că perioada de sfârșit de an este singura în care face o pauză profesională.

„După 25 decembrie până pe 15 ianuarie o să mă ocup de mine. Poate chiar o să mă duc la Istanbul și o să-mi fac niște analize, poate chiar o să fac o operație mică. E o hernie, nu e ceva important, dar trebuie să o fac când sunt foarte liniștit. Poate în perioada aceea așa voi petrece vacanța”, a declarat Cătălin Botezatu într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars.

A mai petrecut sărbătorile în spital

Gândul de a petrece Crăciunul în spital nu îl sperie pe creatorul de modă, acesta având deja experiența unor internări anterioare în timpul sărbătorilor de iarnă pentru investigații medicale.

Mai mult, designerul și-a amintit cu emoție de anii în care a ales să își dedice momentele de Crăciun ajutorării persoanelor fără adăpost și celor din medii defavorizate. Botezatu a mers personal în comunitățile vulnerabile pentru a le duce alimente și pachete festive.