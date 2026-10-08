Simona Halep își dorește o viață departe de agitația publică, după ce a renunțat la tenisul profesionist în luna februarie a anului 2025. Fostul lider mondial a vorbit despre planurile sale de viitor, despre dorința de a-și întemeia o familie și despre presiunea pe care a simțit-o de-a lungul anilor din cauza expunerii mediatice.

Presa din Spania a relatat despre noua etapă din viața sportivei, menționând și relația acesteia cu omul de afaceri Dorin Mateiu, cu 24 de ani mai în vârstă decât ea.

Jurnaliștii de la Marca aduc în discuție interviul acordat de Simona Halep în cadrul podcastului „Sports Festival x 30:0”, când ea a vorbit deschis despre retragerea din sport și despre nevoia de a-și recăpăta libertatea personală.

În interviul intitulat „Mă simt eliberată”, Simona Halep spune că, după o carieră marcată de mari realizări și de o expunere mediatică uriașă, își dorește să își construiască o viață departe de lumina reflectoarelor și că își dorește să fie privită dincolo de performanțele obținute pe terenul de tenis, luând decizii fără să fie supusă permanent judecăților publice.

„Mulți ani am aparținut tuturor, iar acum a venit momentul să îmi aparțin mie însămi. Vreau să îmi întemeiez o familie, așa cum îmi doresc și să trăiesc liberă, fără judecăți constante, mai ales pentru că au apărut nenumărate articole și opinii despre mine, iar acestea continuă să apară.

Mi-aș dori foarte mult să nu mai fiu un obiect de consum public, să îmi permit să îmi trăiesc propria viață și să îi fac pe oameni să înțeleagă că sportiva Simona Halep și-a încheiat parcursul în sport. Acum voi fi o persoană normală, ca toți ceilalți”, este declarația pe care a dat-o Simona Halep și care a fost preluată și de presa din Spania.