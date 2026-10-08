Disney a lansat cel mai spectaculos vas de croazieră din flota sa. Turitșii se vor putea bucura de 7 piscine, spectacole live și un meniu inspirat din filmele „Frozen”

Compania Disney Cruise Line își extinde flota cu cel de-al nouălea vas de croazieră, numit Disney Believe, un colos maritim creat pentru a oferi o experiență de vacanță completă pe mare. Nava face parte din clasa Wish — alături de vehiculele surori Disney Wish, Disney Treasure și Disney Destiny — și va efectua prima sa cursă oficială pe 18 decembrie 2027.

Turiștii vor avea la dispoziție o infrastructură impresionantă ce include șapte piscine, zone acvatice de joacă, o mulțime de restaurante și întâlniri interactive cu personajele îndrăgite din animații, relatează The Sun.

Lansarea noii nave completează strategia globală a diviziei de divertisment Disney, într-o perioadă în care parcurile tematice din întreaga lume primesc extinderi masive, de la noul roller coaster dedicat personajelor negative la Magic Kingdom în Florida, până la atracții tematice noi în Disneyland Paris.

Premieră mondială la bord: Spectacolul muzical Encanto și distracție pentru toate vârstele

Cea mai importantă noutate pe partea de divertisment este lansarea primului spectacol muzical bazat pe animația „Encanto”, creat exclusiv pentru nava Disney Believe. Producția se va alătura altor reprezentații de tip Broadway organizate în sala de teatru a navei, precum „Tangled: The Musical” sau „Disney Seas the Adventure”.

Tot la bord va reveni și faimoasa petrecere nocturnă „Pirate’s Rockin’ Parlay Party”, care include un concert rock live pe punte și un spectacol cu focuri de artificii pe mare.

Pentru familii și copii, centrul multifuncțional „Gazelle”, inspirat din universul animației „Zootropolis”, va oferi pe timpul zilei jocuri de cultură generală și spectacole alături de personajele Judy Hopps și Nick Wilde. Odinioară cu lăsarea serii, spațiul se transformă într-o zonă destinată exclusiv adulților, găzduind petreceri de tip silent disco și numere de varietăți.

Experiențe gastronomice interactive și lounge-uri dedicate exclusiv adulților

La capitolul gastronomie, principala noutate este restaurantul „Oaken’s Table: A Frozen Family Feast”, unde oaspeții pot lua masa în timp ce personaje precum Anna, Kristoff și Oaken interpretează piese celebre din coloana sonoră a filmului „Frozen”.

Oferta culinară este completată de restaurantele elegante „1923” și „Worlds of Marvel”, cafenelele tematice „Big Hero Sips” și „Café Kakamora”, precum și de gelateria „Inside Out: Joyful Sweets”, care pune la dispoziție aproape 20 de arome de gelato și înghețată.

Zona de mâncare în aer liber „Mickey and Friends Festival of Dining” de pe puntea superioară va include noul stand mediteranean „Pluto’s Pita Platters”, alături de opțiuni precum fripturi la grătar, burgeri și pizza.

Adulții care caută un refugiu liniștit vor avea la dispoziție câteva concepte de lounge spectaculoase. Printre acestea se numără „Sea Notes”, un salon cu pian amenajat ca o grotă inspirată din „Mica Sirena”, lounge-ul „Wishing Well” cu o curte interioară ce imită atmosfera unui castel și pub-ul „Skygazers”, specializat în beri artizanale și cocktailuri speciale.

Din flotă revin și spațiile deja consacrate, precum barul tematic „Haunted Mansion Parlour”, restaurantul de lux „Arnaud Lallement” sau zona cu piscină „Quiet Cove”.

Suite pe două etaje și trasee în Caraibe cu plecare din Florida

Disney Believe va dispune de spații de cazare concepute pentru familii, 450 dintre cabine fiind interconectate. Pe lângă cele patru suite regale decorate în stilul basmelor „Mica Sirena” sau „Frumoasa și Bestia”, nava va găzdui în exclusivitate „Believe Tower Suite”.

Această reședință de lux este dispusă pe două etaje, are o suprafață de aproape 185 de metri pătrați și poate primi până la opt persoane, oferind două dormitoare principale, patru băi și jumătate și priveliști spectaculoase prin ferestrele uriașe din podea până în tavan.