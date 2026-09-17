5 știri - Filme și seriale: Lioness revine, Netflix prezintă cazul Lizzie Borden, iar Adela Popescu joacă în două premiere

5 știri by Libertatea – Filme și seriale, rubrica de știri prezentată de Adelina Duinea și realizată în colaborare cu TV Mania, ne aduce în această săptămână cele mai virale cinci știri din lumea filmelor și serialelor.

Prime Video lansează pe 21 septembrie sezonul 3 din serialul „Lioness”, cu Zoe Saldana și Nicole Kidman în rolurile principale. Serialul urmărește o echipă de elită a CIA care conduce un program clandestin numit Lioness. Echipa recrutează femei cu pregătire militară pentru a se infiltra sub acoperire în organizații teroriste periculoase și a gestiona conflicte globale importante.

Netflix lansează pe 17 septembrie sezonul 4 al serialului „Monstru”. De această dată, serialul spune „Povestea lui Lizzie Borden”, un caz real. Lizzie a fost o femeie acuzată și achitată de uciderea tatălui și a mamei sale vitrege în anul 1892, în America. Producția are 8 episoade care vor apărea simultan.

Alina Șerban a câștigat Premiul Publicului la Festivalul de Film de la Veneția cu lungmetrajul „Eu contez”. Producția reprezintă debutul Alinei în regia unui lungmetraj și este inspirată din viața acesteia. Filmul urmărește povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Aceasta așteaptă eliberarea tatălui său din închisoare și speră că el îi va putea oferi familia și stabilitatea de care are nevoie.

Pro TV a lansat pe 14 septembrie serialul „Fără Urmă”, cu Adela Popescu într-unul dintre rolurile principale. În noul serial, regizat de Anghel Damian, secretele, poveștile de iubire complicate și răzbunarea se transformă într-un joc periculos, cu mize mari. În producție mai apar Mihai Constantin din „Liceenii”, Daniela Nane, Paul Ipate și Răzvan Bănică, printre alții.