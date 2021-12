După două ediții live care i-au scos din zona de confort, care i-au adus față în față pentru prima dată cu votul publicului, a venit momentul să dea tot ce au mai bun în cele două prestații din această seară. Alessandro Mucea, Alexandru Precup, Maria Jugănaru, Maria Ojică, Naomi Prie și Romina Apostol sunt cei care vor lupta pentru încrederea telespectatorilor.

Visul va continua pentru cei patru care se vor califica în marea finală de pe 17 decembrie. Rămâne de văzut cine va deveni următorul #superstar al României și va pleca acasă cu cel mai mare premiu pus la bătaie într-un concurs de talente, de 1 milion de lei.

Libertatea: Ați rămas doar 6 concurenți și deja ați ajuns la cea de-a treia ediție live. Cum ai resimțit această etapă a competiției? A fost mai greu acum când știai că depinzi de votul celor de acasă?

Alexandru Precup: Tocmai zilele astea vorbeam cu o altă concurentă despre faptul că suntem aici. Au trecut câte?…. 7, 8 etape? Este o experiență superbă să ajungi până aici în cadrul unui concurs de genul ăsta. Dacă mi-aș fi spus acum un an că voi ajunge în finala unui show, aș fi râs în hohote. Cât despre frica și că nu voi fi votat să merg mai departe, am spus-o și o repet: pentru mine, realitatea că am ajuns până aici mă mulțumește enorm de mult, pentru mine, eu deja am câștigat SuperStar.

Romina Apostol: Mă bucur că am ajuns așa departe și le mulțumesc celor de acasă. Din păcate sau din fericire, live-urile au fost o provocare pentru mine și faptul că publicul a decis a creat o presiune mai mare știind că depind de votul lor, dar în același timp mi-a crescut și stima de sine, având în vedere că am fost votată. În momentul în care mi-am auzit numele, am realizat că există o șansă să readuc rock-ul la viață. Orice ar fi, sunt conștientă de faptul că muzica pe care o cânt nu e plăcută de toată lumea, însă voi continua să lupt până la final.

Naomi Prie: Această etapă este cea mai interesantă, solicitantă și cea mai puțin previzibilă. Votul publicului este cea mai sinceră formă de apreciere din partea urmăritorilor emisiunii și sunt mai mult decât recunoscătoare că am trecut două etape live, cu ajutorul celor de acasă. Mi-aș dori să am ocazia să îi îmbrățișez pe fiecare în parte. Faptul că oamenii m-au votat mi-a dat speranță și încredere și le mulțumesc din tot sufletul. Sunt foarte fericită să văd că există atât de multă generozitate și umanitate.

Maria Ojică: Această etapă din competiție a fost la fel de minunată ca și cele de până acum, dar cu un plus de încărcătură emoțională, dat fiind faptul că transmisiunea este în direct. Nu a fost mai greu să depind de votul celor de acasă, deoarece eu cânt pentru public și chiar îmi doresc să le placă și lor tot ce se întâmplă acolo pe scenă. Votul celor de acasă este dovada că munca pe care am depus-o a dat roade și asta mă bucură enorm de mult.

Maria Jugănaru: Etapa live-urilor a fost una extraordinară, clar cea cu cele mai multe provocări, dar și cea mai frumoasă. Singurul meu scop a fost să creez momente frumoase și memorabile și să-i bucur pe cei de acasă. N-am pus prea multă presiune pe mine în legătură cu voturile, am încercat să fiu relaxată și să mă bucur de muzică.

Alessandro Mucea: Mie unul îmi este mai greu când știu că sunt votat de public pentru că nu vreau să îi dezamăgesc, iar în etapa asta vreau să cânt din tot sufletul și vreau să o simtă și cei de acasă.

Libertatea: Când te gândești la omul care a intrat în competiția „SuperStar” în urmă cu câteva luni și apoi te uiți în oglindă și te asculți cântând, ce simți?

Alexandru Precup: Încă din prima zi de înscriere am fost înconjurat de voci superbe, mult peste mine ca și tehnică, mă simțeam nepotrivit, însă mi-am dat seama că eram decât foarte timid și nu îmi arătam toate valorile în fața oricui. Omul de acum însă are mai multă încredere în el și puterea de a da totul pe scenă.

Romina Apostol: Am venit în această competiție doar cu câteva ore de canto și 3 apariții maxim pe scenă. Îmi aduc aminte câte emoții aveam, cea mai mare frică a mea fiind eșecul… însă chiar și acum… am aceleași emoții ca în prima zi. Am evoluat foarte mult, pot observa cum mi s-a schimbat vocea și cum am început să mă mișc pe scenă din ce în ce mai mult. Mereu am știut că sunt o mică nebună și mereu am visat să ajung atât de departe, dar acum am realizat că am rămas aceeași Romina pe interior. Totul este într-o continuă schimbare și știu că și cea mai mare greșeală pe care aș putea să o fac ar fi să mă schimb și să „mi-o iau în cap”.

Naomi Prie: Simt că acum sunt un om care și-a regăsit glasul interior, după un lung blocaj. Acum sunt un foc care se aprinde singur și nu își mai dorește să se stingă. Sunt pregătită și entuziastă pentru toate experiențele care vor urma pentru mine și mulțumită de toate din trecut, metamorfozându-mă într-o ființă ce radiază putere și aspiră la înțelepciune. Obișnuiam să mă tem de oameni, de haos, de schimbare. În prezent sunt un haos organizat, într-o continuă schimbare spre absolut.

Maria Ojică: Când mă gândesc la omul care a intrat în competiția SuperStar în urmă cu câteva luni, îmi dau seama cât de mult te poate schimba o experiență de genul acesta. Când mă ascult cântând, simt o evoluție foarte mare și nu mă refer strict la partea tehnică, ci și la atitudinea mea pe scenă, gândirea pe care o am acum față de anumite lucruri. Am învățat să fiu mult mai degajată pe scenă și să mă bucur real de toată nebunia asta frumoasă.

Maria Jugănaru: Când compar cine eram atunci când am intrat în concurs cu cine sunt acum, observ o evoluție de care sunt foarte mândră. Am încercat să mă autodepășesc în fiecare etapă, și asta m-a ajutat să mă dezvolt enorm ca artist.

Alessandro Mucea: Pentru mine este o experiență cu care nu cred că mă voi mai întâlni vreodată, iar când vizionez videoclipurile cu mine, mă cuprinde o fericire pe care nu o pot descrie. Trebuie să recunosc, câteodată sunt și puțin dezamăgit, deoarece știu că se putea mai bine.

