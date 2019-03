A treia sarcină, cea mai grea pentru Alina Pușcaș: “Rău, grețuri, dureri de cap, somnolență”. Mai face copii? “Ne oprim aici”

Actrița din serialul ”Fructul oprit” a rămas gravidă în noiembrie anul trecut, deși lua anticoncepționale, iar primele 6 teste de sarcină i-au ieșit negative. Până să ajungă la doctor, s-a temut că are probleme grave de sănătate!

Libertatea: Alina, iată-te la a treia sarcină. Câți copii că doriți în total, tu și Mihai?

Alina Pușcaș: Da, așa este, e a treia experiență de maternitate, care ne planificasem să aibă loc undeva începând cu martie-aprilie, dar, până la urmă, norocul a făcut să se întâmple cu patru luni mai devreme. Deși, inițial, amândoi eram de părere că ne dorim doi copii, după puțin timp ne-am schimbat această părere și am ajuns să considerăm că ideal este să avem trei. Așadar, ne oprim la trei copii, mai ales că eu mai mult de trei nu pot face oricum, nici din greșeală, așa că aici vom închide capitolul sarcini.

Luați în calcul să vă mutați într-o casă mai mare?

Da, ne-am planificat deja să ne mutăm. Ne-am apucat să construim o casă, dar durează… Actele ne-au mâncat exagerat de mult timp până acum.

Aveți o fetiță și un băiețel. Vreo preferință legată de sexul celui de-al treilea bebeluș?

Mihai își dorește foarte mult să fie băiat. Rămâne de văzut. La ultimele două ecografii, nu a vrut să se arate absolut deloc.

Ai pastrat din lucrurile Melissei și ale lui Alex sau o iei de la zero cu cumpărăturile?

Am păstrat piesele importante și pe cele care nu au fost distruse de urmele de mâncare, noroi, carioci etc., de care s-au ocupat ei minuțios.

Sarcina asta a fost o surpriză chiar și pentru tine. Cum ți-ai anunțat soțul și ce reacție a avut?

A fost și pentru mine o surpriză, da, pentru că, teoretic, nu prea putea să se întâmple, având în vedere că în acea perioadă luam anticoncepționale. Urma să renunț la ele în martie sau aprilie. L-am anunțat pe 27 decembrie și a fost șocat și înnebunit. I se părea incredibil. Cred că îi era puțin teamă că voi amâna prea mult momentul și, până la urmă, nu voi mai vrea și al treilea copil. Era mai mult decât fericit, a primit vestea ca pe un cadou de Crăciun extraordinar, așa cum fusese și vestea cu primul copilaș, care a apărut exact înainte de ziua lui. Așadar, cadouri importante peste cadouri importante. Cred că se simte împlinit acum, pentru că el avea setat gândul de familie ideală cu trei copii. Curând, cred că va fi și înnebunit, și foarte obosit.

Șase teste de sarcină, toate negative! ”Eram din noiembrie însărcinată, fără să am măcar un semn”

Cum te simți în perioada asta? Ai grețuri, stări de somnolență?

Acum mă simt bine. În decembrie și ianuarie m-am simțit îngrozitor. Tot ce nu am avut la cele două sarcini precedente, am avut acum. Rău permanent, grețuri, neputință, dureri de cap, somnolență, poftă de mâncare fără margini… Foarte urât și greu a fost în cele două luni. În decembrie am crezut că mi se întâmplă ceva grav, pentru că făcusem 5-6 teste de sarcină, care mi-au ieșit negative, iar acest lucru mă ducea cu gândul la o afecțiune medicală! Abia în ianuarie, la control, am aflat că, în jurul datei de 27 decembrie, când mi-a ieșit primul test pozitiv, eram însărcinată în două luni. Foarte ciudat… Eram din noiembrie însărcinată, fără să am măcar un semn!

Cum faci față filmărilor la ”Fructul Oprit”? Ai momente când ceri pauză?

Pentru că în decembrie, până pe 22, noi am filmat și mi-a fost foarte rău, recunosc că nu mi-a fost tocmai confortabil, mai ales că nu știam ce am. Dar nu am cerut niciodată nici o pauză și nu vorbesc doar de acest proiect, ci de toate, încă de la prima sarcină.

​Povesteai că ai avut probleme cu bonele și ai schimbat vreo patru. Cine te ajută acum la creșterea copiilor?

De vreo doi ani am nimerit să ne potrivim cu doamna Mariana și ne descurcăm foarte bine. Nu știu dacă atunci când va veni pe lume și al treilea copilaș, va trebui să mai aducem pe cineva.

Pe copii i-ai anunțat că vor avea un frățior sau o surioară? Cum faci să previi crizele de gelozie?

Da, i-am anunțat, dar nu știu cât înțeleg ei în momentul ăsta. Din când în când, mai repetă și ei prin casă, așa, ca un enunț, că mami și tati mai fac un frățior sau o surioară, dar chiar nu știu ce e în creierașele lor. Probabil, când mai înaintez cu sarcina și va fi mult mai vizibilă, vom începe să discutam mai mult. Partea cu gelozia e cam dificilă, pentru că orice argument le-aș aduce, orice comportament aș avea, rezultatul este același.

