Actorul Alex Bogdan, cunoscut din comediile românești și de la emisiunile TV, a vorbit recent despre una dintre cele mai dificile perioade din viața lui.

Invitat la „Brigada devreme”, emisiune prezentată de Ramona Dumitrescu și Andrei Tudorache la Radio Impuls, Alex Bogdan a dezvăluit că timp de 16 ani s-a confruntat cu dependența de jocuri de noroc, o luptă pe care a dus-o mult timp în tăcere, în timp ce cariera sa era în plină ascensiune.

Actorul vorbește acum deschis despre acei ani și transformă propria experiență în „Viață în lucru”, un spectacol scris și interpretat chiar de el, care poate fi văzut la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București.

Dependența a „consumat” 16 ani din viața lui Alex Bogdan, de la 22 până la 38 de ani, o perioadă în care, în timp ce cariera sa începea să prindă contur, cu proiecte care îi aduceau recunoaștere și bani, în plan personal lucrurile se complicau tot mai mult. Actorul muncea mult, ajungea la filmări nedormit și nemâncat, asta deoarece își petrecea nopțile în sălile de jocuri, încercând să țină ascuns ceea ce i se întâmpla.

„Trăiești în concubinaj cu diavolul ăsta din tine. Chiar dacă tu, în momentele tale de luciditate, de rațiune, zici că ai o problemă și că vrei ajutor și vreau să fiu bine. Dacă ai băut niște beri sau te prinde într-o pasă mai proastă, diavolul vine la butoane și îți dictează ce să faci. Și tu te trezești probabil dimineața cu toți banii pierduți! Atât de grav e. Ca și cum cineva îți ia mințile, la modul cel mai concret cu putință. Efectiv este foarte greu să reziști”, a mărturisit Alex Bogdan, care a subliniat că dependența a fost cu atât mai greu de recunoscut cu cât a venit la pachet cu rușine și cu ideea că trebuie să se descurce singur.

Cum l-a ajutat mama lui pe actor

Există, încă, preconcepția că jocurile de noroc îi afectează mai ales pe oamenii din categorii defavorizate, însă realitatea este cu totul alta. Dependența poate apărea indiferent de statutul social, iar rușinea și presiunea de a nu fi vulnerabil sau de a nu cere ajutor pot amâna mult timp momentul în care un om își recunoaște problema.

Pentru Alex Bogdan a fost nevoie de curaj pentru a-i vorbi mamei lui despre ceea ce i se întâmpla, însă nu a reușit să o facă direct.

„I-am dat un e-mail în care o rugam frumos să mă înțeleagă, să nu mă certe. Îmi era foarte frică de mama, pentru că eu credeam că o dezamăgesc... Și am ascuns foarte mult dependența și mi-am găsit curaj să îi trimit e-mail. Săraca a venit, m-a ajutat, mi-a plătit datoriile, m-a dus pe la psiholog, dar nu a funcționat! Pentru că eram mic și prost și am crezut în capul meu că de acum pot să ascund mai bine și să fiu mai atent cu minciunile și cu banii”, a adăugat actorul în emisiunea de la radio.

De altfel, cel mai dureros capitol al acestei perioade rămâne legat chiar de cea care i-a dat viață. În încercarea de a face rost de bani, dependența l-a împins să folosească inclusiv boala mamei ca pretext pentru a cere împrumuturi. „Viață în lucru” este un spectacol care devine astfel și o scrisoare de iertare pentru cea care i-a dat viață.

„Cel mai mare regret al vieții mele este că nu am putut să fiu mai aproape de ea în perioada aia în care s-a luptat cu boala. Să-i fiu sprijin, să o ajut cu bani... Este ceva cu care, din păcate, o să trăiesc până la finalul vieții! Sper cândva să pot să mă iert. Sunt sigur că ea m-a iertat” , a spus cu emoție în glas Alex Bogdan.

„Viață în lucru” nu este doar o mărturisire despre trecut, ci și încercarea actorului de a vorbi despre mecanismele dependenței fără să le ascundă în spatele rușinii. Spectacolul pornește tocmai din experiența lui personală și își propune să ducă în fața publicului o problemă despre care se vorbește adesea prea puțin.

Alex Bogdan afirmă că oamenii trebuie ajutați

Actorul și-a continuat pledoaria emoționantă, punând accent pe nevoia celor în suferință de a nu fi judecați.

„Cred foarte mult în puterea oamenilor de a lupta și cred foarte mult că sunt atât de multe probleme în viețile oamenilor despre care ei nu vorbesc... Mi-ar plăcea să trăiesc într-o lume în care, înainte să ne judecăm, poate să ne înțelegem un pic mai mult. În cazul oamenilor care suferă de aceste dependențe, că e alcool, că sunt droguri, totul pornește dintr-o nefericire.

La mine, cumva, s-a accentuat toată problema asta pentru că eram realmente nefericit, pentru că am fost zece ani singur. Râdeam la un moment dat că nu o să găsesc pe nimeni să mă iubească. Eram foarte trist. Și cumva zona asta îmi oferea o supapă. Toți poate fug de ceva și asta mi se pare că ar trebui să ne gândim când ne uităm la cineva care suferă”, a mai afirmat Alex Bogdan la „Brigada devreme”.