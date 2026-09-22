Cine este Sarah Maria Rizea, românca de 18 ani aleasă Miss Italia: de la medalii internaționale la înot la coronița de regină a frumuseții

Sarah Maria Rizea, o tânără de origine română în vârstă de 20 de ani, a fost desemnată oficial câștigătoarea celei de-a 80-a ediții a prestigiosului concurs Miss Italia 2026. Marea finală s-a desfășurat într-un cadru de poveste, la Castelul Santa Severa, din apropierea Romei.

Purtând eșarfa de Miss Italia, tânăra a impresionat juriul și publicul nu doar prin prezența sa scenică impecabilă, ci și prin palmaresul profesional remarcabil. Departe de a fi un simplu manechin, Sarah este o sportivă de elită din lotul național de seniori de înot artistic al Italiei și cadru activ în grupul sportiv Fiamme Oro al Poliției de Stat, potrivit Bigodino.it.

Un palmares impresionant la doar 20 de ani

Născută la Moncalieri pe 8 noiembrie 2007 și crescută la Savona, Sarah Maria Rizea și-a început parcursul acvatic la Aquatica Torino. Prin muncă zilnică și o rigoare de fier, tânăra a ajuns rapid în elita înotului artistic internațional, strângând trofee pe bandă rulantă.

Palmaresul său include o medalie de argint obținută la Campionatele Europene de la Belgrad din 2024, în proba de duo mixt tehnic alături de Filippo Pelati, precum și o medalie de bronz la Campionatele Mondiale de juniori de la Lima, în același an. Succesele au continuat cu clasări de top la World Cup Super Final de la Budapesta în 2024 și la Cupa Mondială de la Somabay în 2025.

Iar anul 2026 i-a adus o nouă confirmare pe plan sportiv, fiind convocată în lotul național al Italiei pentru Campionatele Europene de la Paris, unde a activat ca prima rezervă pentru probele de duo feminin, duo mixt și echipă. De altfel, într-o mărturisire oferită presei, Sarah a sintetizat efortul anilor petrecuți în bazin: „În cariera mea am strâns aproximativ o sută de medalii, între titlurile naționale și internaționale”.

Studentă la Psihologie în Roma și felicitată de Ambasada României

Pe lângă performanțele sportive și coroana de Miss Italia 2026, Sarah acordă o atenție deosebită educației. După ce a absolvit un liceu cu profil lingvistic, tânăra s-a mutat la Roma, unde s-a înscris la Facultatea de Psihologie din cadrul prestigioasei Universități „La Sapienza”.