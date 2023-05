„Eu primisem și o ofertă de la Survivor, în decembrie, de ăla chiar mi-era frică 100%. Am zis că nu merg. Nu sunt omul reality-urilor, eu mă pricep să le parodiez. Și aici am alunecat pe coaja de banană. Vedem dacă o să fie bine sau nu.

Dar a cântărit mult experiența voastră. Că m-au întrebat și ei”, a spus George Tănase, în podcastul „Colegi de cameră”, citat de Fanatik.

Ce spunea George Tănase înainte de plecarea la „America Express”

George Tănase: „America Express este de departe cel mai spectaculos show pe care l-am văzut vreodată și spun asta pentru că nu mi s-a mai întâmplat din copilărie să fiu atât de captivat și să vorbesc cu televizorul. Aveam momente când strigam la concurenți de pe canapea: vezi că e în spatele tău, ai trecut pe lângă ea. Primul gând al meu când am acceptat această provocare a fost: va fi aventura vieții mele, voi descoperi o altă latură a mea.

Al doilea gând a fost: în sfârșit, pot fugi justificat de responsabilități. Fără grija facturilor, fără telefoanele băncii, fără problemele soției sau ale câinelui. Vom fi doar eu și Ionuț într-o continuă petrecere a burlacilor în condiții dubioase. Pentru mine, această emisiune sigur va fi o călătorie inițiatică în care plec băiat și mă întorc bărbat. Ca Harap Alb. Cred că va fi armata pe care eu n-am prins-o și pe care tata și-a dorit mereu s-o fac.

Deși simt că toată viața m-am pregătit cumva pentru America Express, în sensul că nu până de mult am făcut autostopul și-am mâncat ce-am găsit, parcă în ultimii ani am pus așa pe mine o mantie de prințesică răsfățată, care caută mereu o nouă treaptă a confortului. Sunt sigur că-n emisiune va trebui s-o dau jos, cu riscul de a-i face zile fripte lui Ionuț.

Eu și Ionuț ne știm de când foamea și sărăcia ne așteptau mereu cu masa întinsă. Cred că experiența asta ne va reaminti de începuturile prieteniei noastre. Sunt sigur că ne vom completa unul pe celălalt, el e mai rațional și mai calm, eu sunt mai emoțional și mai efervescent. Vom fi exact ca într-o căsnicie în care ambii membri aduc aceiași bani în casă, 1 euro pe zi”.

Cine sunt cele 9 perechi participante

9 perechi de vedete au plecat pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de „America Express”. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea, parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș, sunt concurenții care au spus un DA hotărât provocării celui de-al șaselea sezon „America Express”, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

