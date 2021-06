Adela Popescu a publicat 8 poze neretușate de la prima naștere

Vineri, 11 iunie, fiul cel mare al cuplului, Alexandru, a împlinit 5 ani, iar cu această ocazie, fosta prezentatoare TV a publicat pe contul de socializare imagini neretușate din perioada când acesta a venit pe lume.

„În noaptea asta, acum cinci ani, după o ploaie sănătoasă, plecam spre maternitate. Pe 11.06, la 11:06, îmi întâlneam marea dragoste, pe Alexandru.

Am niște emoții diferite anul acesta. Tot ploaie, tot în așteptare, tot băiețel. Sigur că am scormonit puțin prin pozele din telefon făcute atunci și am făcut o selecție și pentru voi. Așadar:

1. Ultima poză cu burtică înainte să nasc

2. Cireșe mâncam și atunci

3. În spital, la scurt timp după naștere

4. Prima zi acasă. O celebram cum se cuvine, cu un serial (The good wife) și ceva dulce. V-am zis că sunt multe similitudini

5. Tati, @raduvalcan, în acomodare

6. Cea mai sexi fotografie a mea.

Zile întregi am umblat cu varză în sutien. Mi se angorjau des sânii, iar varza este recunoscută pentru efectele ei în lupta cu inflamațiile. Să n-aud comentarii! (râde)

7. Seara, la un prosecco, în grădina noastră, obosiți, dar fericiți. De cele mai multe ori eram doar obosiți. (râde)

8. Te iubesc, dragostea mea!”

