Denise Rifai a oferit detalii despre una dintre cele mai discutate schimbări din cariera sa. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, prezentatoarea TV a explicat de ce a ales să plece de la Kanal D pentru Antena 1 și a făcut mărturisiri despre noul proiect pe care îl prezintă.

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Denise Rifai a explicat de ce a ales Antena 1

Invitată la podcastul moderat de Cătălin Măruță, Denise Rifai a răspuns mai multor întrebări legate de schimbarea postului de televiziune. Întrebată ce are Antena 1 și nu a avut Kanal D, jurnalista a vorbit despre formatul emisiunii care a convins-o să accepte noua provocare profesională.

„Are acest format frumos nu doar pentru care am ales să schimb televiziune, ci și profilul. Lumea mă știe ca fiind o jurnalistă serioasă, de politic, care acum am început să fac divertisment. Iubesc foarte mult televiziunea, Cătălin. Mi-am dorit să fac mereu televiziune și un format curat. Când am primit propunerea pentru „Furnicuțele”, în inima mea am spus da pe loc. E șansa pentru mine să fac televiziune pe bune. E singura mea satisfacție când mă trezesc dimineața. „40 de întrebări” este formatul inimii mele și mi-aș dori să-l mai fac o dată când îi va veni momentul. Au fost și dăți când am făcut emisiuni foarte bune, dar niciodată nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele”, a declarat Denise Rifai.

De la interviuri politice la divertisment

Timp de mai mulți ani, Denise Rifai a fost asociată cu emisiuni de analiză și interviuri politice. La Kanal D, aceasta a moderat emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, un format care a adus în fața publicului numeroase personalități din politică, sport și showbiz.

Odată cu transferul la Antena 1, prezentatoarea a făcut pasul către zona de divertisment, devenind gazda emisiunii „Furnicuțele”. În cadrul podcastului, Denise Rifai a explicat că noul proiect reprezintă pentru ea o oportunitate de a explora o altă latură a televiziunii.

Denise Rifai a recunoscut că are un salariu mai mare

În timpul discuției, prezentatoarea a fost întrebată și despre partea financiară a schimbării. Fără să evite subiectul, Denise Rifai a confirmat că veniturile sale sunt mai mari la noul post de televiziune.

„Da, am salariul mai mare la Antena 1 decât la Kanal D”, a spus vedeta. Declarația vine în contextul în care transferul său de la Kanal D la Antena 1 a fost unul dintre cele mai comentate subiecte din televiziunea românească în ultima perioadă.

Deși este implicată acum într-un format de divertisment, Denise Rifai a lăsat de înțeles că păstrează o legătură specială cu proiectul care a consacrat-o în fața publicului. Prezentatoarea a mărturisit că „40 de întrebări” rămâne formatul cel mai apropiat de sufletul său și că și-ar dori să îl realizeze din nou la momentul potrivit.

Pentru moment însă, jurnalista își continuă activitatea la Antena 1, unde prezintă emisiunea „Furnicuțele”, proiectul care a determinat-o să facă una dintre cele mai importante schimbări din cariera sa.

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