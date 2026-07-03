Finanțare record prin programul SAFE și consorțiu italian la execuție

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru oficial extins, în prezența premierului Ilie Bolojan și a viceprim-ministrului Republicii Moldova, Vladimir Bolea, alături de numeroși oficiali din ambele state. Această mobilizare diplomatică reflectă caracterul vital al proiectului pentru securitatea regională și mobilitatea transfrontalieră.

Valoarea totală a contractului este de 3,57 miliarde de lei, iar finanțarea este asigurată prin Programul Security Action for Europe (SAFE). Proiectul va fi gestionat de o asociere puternică de firme din Italia – ITINERA S.p.A, SAIPEM S.p.A și ICM SPA – companii cu experiență în infrastructura globală, o garanție necesară pentru complexitatea tehnică a lucrărilor.

Calendarul lucrărilor și porțiunea prioritară spre Podul de la Ungheni

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a subliniat că instrumentul de finanțare SAFE reprezintă un succes major, dând asigurări că instituția va depune toate eforturile pentru respectarea calendarului asumat. Durata totală a contractului este de 46 de luni, fiind împărțită în două etape clare: 10 luni pentru faza de proiectare și 36 de luni pentru execuția propriu-zisă în teren.

Pentru a asigura o conexiune rapidă cu infrastructura de peste graniță, autoritățile au decis prioritizarea unui segment cheie de 2,77 kilometri. Este vorba despre porțiunea cuprinsă între nodul rutier Golăiești și viitorul Pod peste Prut de la Ungheni, zonă unde lucrările vor fi demarate în mod accelerat.

Harta care arată locația exactă, cu o linie de culoare portocalie, a autostrăzii A8 pe teritoriul Republicii Moldova
Harta cu primii 5 kilometri de autostradă din Republica Moldova. Sursa foto: Radio Europa Liberă Moldova.

Detaliile tehnice ale tronsonului 4 de pe Autostrada A8

Tronsonul 4 al Autostrăzii A8 se întinde pe o lungime totală de 15,5 kilometri pe teritoriul românesc, la care se adaugă cei 5 kilometri din Republica Moldova. Din punct de vedere ingineresc, acest sector reprezintă o provocare majoră și va include lucrări de artă impresionante.

Pe traseul noului tronson vor fi construite 14 poduri și pasaje, dar și două tunele majore. Cel mai lung dintre acestea, tunelul de la kilometrul 83, va măsura nu mai puțin de 1.760 de metri. De asemenea, proiectul include configurarea a două noduri rutiere strategice: nodul Golăiești și un nod rutier de perspectivă care va asigura legătura directă cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași.

Autostrada A8 reprezintă cel mai puternic pilon de conectivitate modernă între România și Republica Moldova. Această axă rutieră strategică nu doar că va reduce timpii de tranzit, dar va deveni un motor economic regional, crescând semnificativ siguranța rutieră și mobilitatea mărfurilor între cele două maluri ale Prutului.

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