Hoții de mașini fură acum și banchetele din spate ale autoturismelor

Hoții de mașini au găsit o nouă mină de aur: banchetele auto din Citroën C3 și Renault Clio 5 sunt acum mai vânate decât convertoarele catalitice. Potrivit portalului de știri auto Caradisiac.com, acest nou tip de furt afectează din ce în ce mai mulți proprietari de mașini, dar și pe asigurători, creând un adevărat coșmar în rândul acestora.

De ce sunt furate banchetele din spate ale mașinilor

Fenomenul este alimentat de cererea crescută pentru mașini de serviciu, care, de regulă, vin în versiuni „comerciale” fără banchete în spate în Franța.

În loc să achiziționeze aceste piese direct de la producători, unde prețurile pot ajunge la câteva mii de euro, mulți cumpărători aleg piața neagră, unde costurile sunt de până la zece ori mai mici, între 500 și 600 de euro, iar livrarea este imediată.

Un simplu search pe platformele online de anunțuri scoate la iveală amploarea fenomenului. Într-un raport realizat vineri, portalul de știri citat anterior a identificat 119 oferte suspecte de banchete pentru C3 disponibile doar în regiunea Île-de-France. Deși nu toate aceste anunțuri sunt neapărat ilegale, ele indică existența unei piețe paralele.

Furturile din mașini sunt o problemă majoră pentru proprietari și asigurători

Conform autorităților din departamentul Oise, aceste furturi au crescut cu 30% în primele luni ale anului 2026 comparativ cu anul precedent. Gendarmeria din Senlis a confirmat că aceste infracțiuni sunt mai frecvente decât furturile de convertoare catalitice, care până de curând erau în topul preferințelor hoților auto.

Încă de la începutul acestui an, polițiștii europeni s-au confruntat cu o creștere a numărului de hoți de mașini. Infractorii ar folosi un truc simplu la care nimeni nu se aștepta.

Cumpărătorii banchetelor furate se expun unor riscuri majore

Chiar dacă prețul banchetelor de pe piața neagră este atractiv, există riscuri majore pentru cumpărătorii care aleg această cale. Montarea unei banchete achiziționate ilegal nu garantează omologarea vehiculului pentru 5 locuri.

În cazul unui accident, compania de asigurări poate refuza să acopere daunele, ceea ce poate duce la pierderi financiare semnificative.

Acest val de furturi nu face decât să accentueze nevoia de măsuri mai stricte din partea autorităților și de conștientizare a publicului asupra riscurilor implicate de susținerea pieței negre. În același timp, producătorii auto ar putea lua în considerare soluții mai accesibile pentru piesele de schimb, reducând astfel tentația pentru achiziții ilicite.