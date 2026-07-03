Tabloul de 150.000 de euro a fost uitat de o familie pe marginea drumului

Sâmbătă, o familie din Sevilla a pierdut un tablou de Sorolla, pe care intenționa să-l transporte în portbagajul mașinii în vacanță. Din cauza aglomerației din trafic, obiectul a rămas rezemat de un perete, iar proprietarii au plecat fără el.

Când au realizat dispariția, tabloul fusese deja luat de un trecător, potrivit informațiilor oferite de The Guardian.

Un bărbat a găsit tabloul și l-a luat pentru că i-a plăcut rama

Andrés Hurtado, un bărbat de 57 de ani din Murcia, aflat în Sevilla cu familia, a găsit tabloul pe stradă.

„L-am luat din cauza ramei, nu din cauza picturii”, a declarat bărbatul pentru Radio Sevilla. Inițial, el a crezut că este un obiect aruncat, însă ulterior a descoperit valoarea lucrării.

Bărbatul care a descoperit tabloul l-a analizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Hurtado a dus tabloul acasă, la 525 km distanță, în Murcia, și a început să cerceteze proveniența acestuia cu ajutorul inteligenței artificiale.

„AI-ul mi-a arătat niște prețuri nebunești, așa că am căutat online și am contactat o casă de licitații din Madrid”, a declarat el pentru El Mundo.

Experții i-au confirmat rapid că tabloul este un original de Joaquín Sorolla, artist spaniol celebru pentru scenele sale de plajă și pentru măiestria cu care surprinde lumina.

Ce s-a întâmplat când bărbatul a aflat că pictura se ridică la 150.000 de euro

Tabloul, evaluat la aproximativ 150.000 de euro, nu a rămas mult timp în posesia lui Hurtado. După ce a aflat din presă că obiectul era considerat „furat”, el a contactat imediat poliția.

„Am sunat și le-am spus că știrea nu este adevărată. Nu l-am furat, doar l-am luat de pe stradă”, a explicat bărbatul.

Cum au reușit proprietarii să recupereze tabloul de 150.000 de euro

Poliția din Sevilla a returnat tabloul familiei, care i-a promis lui Hurtado un „mic cadou” în semn de recunoștință.

„Mi-au spus că era foarte aglomerat în acel moment și că ceilalți șoferi claxonau. S-au grăbit și au lăsat tabloul rezemat de perete”, a povestit bărbatul pentru sursa citată mai sus.

Cazul nu este singural. La începutul acestui an, o americancă a cumpărat un tablou cu 3 euro de la un târg caritabil și când a ajuns acasă a descoperit că el costa peste 30.000 de euro.

Cine este pictorul spaniol Joaquín Sorolla

Joaquín Sorolla y Bastida (1863–1923) a fost unul dintre cei mai importanți și prolifici pictori spanioli de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, recunoscut la nivel internațional drept un maestru al luminismului.

Născut în Valencia în 1863, artistul s-a remarcat prin capacitatea excepțională de a surprinde efectele luminii naturale pe pânză, în special strălucirea soarelui mediteranean pe apă și pe pielea umană. Stilul său combină elemente de realism cu tehnici impresioniste, caracterizându-se prin tușe rapide, viguroase și o paletă cromatică vibrantă.

Deși este faimos la nivel mondial pentru scenele sale de pe plajele din Valencia, portretele de familie și peisajele însorite, Sorolla a abordat în prima parte a carierei sale și teme de realism social. Lucrări timpurii precum „Y aún dicen que el pescado es caro!” („Și încă mai spun că peștele este scump!”, 1894) reflectă viața dură a pescarilor și i-au adus primele recunoașteri oficiale majore, inclusiv o medalie la Expoziția Națională de la Madrid și consacrarea la Salonul de la Paris.