Adrian Vasile este pregătit de pasul cel mare în viața personală: „Iubesc, iar iubita îmi plătește uneori nota de plată”

Adrian Vasile, antrenorul CSM București, a dezvăluit detalii despre planurile sale în dragoste. Bărbatul de 39 de ani este considerat „cel mai sexy antrenor român”, la 1,81 de metri înălțime, atent la aspectul fizic, la cum se îmbracă, la detalii.

Adrian Vasile

„În teren, te ajută munca pe care o depui. Te ajută și carisma, da, e importantă, conexiunea cu jucătoarele e foarte adâncă. Modul cum arăt, cum dialoghez, cum mă comport, mă ajută”, i-a mărturisit el lui Denise Rifai în emisiunea „40 de întrebări”, la Kanal D.

Necăsătorit, el se iubește cu Delia Tudose, care a avut în trecut o relație cu DJ-ul Vali Bărbulescu. Adrian Vasile are planuri mari, foarte mari!

„Nu sunt genul să experimentez”

Chestionat despre relația sa, Adi Vasile a fost explicit.

„Nu sunt stângaci în dragoste. Cred foarte mult în dragostea pe care trebuie s-o simți cu adevărat. Nu trebuie grăbite lucrurile, trebuie să ai răbdarea să fii pregătit pentru ele. O bună parte din timp nici eu nu cred că am fost pregătit să primesc dragoste. Dar de ceva timp situația este diferită. Am înțeles că trebuie să am răbdare pentru ea. Nu sunt genul să experimentez prea multe… Nu mă văd divorțând! Sunt foarte atras de aceste convingeri ale trecutului, nu neapărat habotnic. Dar cred foarte mult într-o soție, cred că acel moment trebuie să vină când ești pregătit pentru el”, a reacționat selecționerul.

Recomandări „Ni s-a spus că Rusia e aici pentru totdeauna”. Pro-rușii din Harkov, șocați de graba cu care Kremlinul și-a abandonat promisiunea

Adrian Vasile

„Sunteți pregătit, e timpul?”, a plusat Denise Rifai. „Uite, asta ar putea fi o primă întrebare la care nu aș vrea să-ți răspund, pentru că ar putea să strice orice fel de surpriză în viața mea personală. Trebuie să păstrez o zonă de mister. Da, sunt pregătit!”, a admis Adrian Vasile.

Ce cadouri îi face iubita

Cum este bărbatul de 39 de ani în viața privată? „Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri. Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc! Iar iubita mea face din când în când niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, a mărturisit tehnicianul.

Împătimit după tango

În pandemie, a luat lecții de tango. „Am dansat foarte mult, șase zile pe săptămână, câte 2-3 ore. Am deprins tainele acestui dans. Eu conduc bine partenera. Dacă nu există această conexiune, iar partenera nu se conectează cu totul la partener, nu e bine deloc. Pentru a dansa, trebuie să te golești de toate energiile din jur”, a mai spus el.

Recomandări Cine era, cu adevărat, bărbatul împușcat de polițiștii bucureșteni în pandemie, pentru că „ne-a amenințat cu un cui”. Suferință psihică tratată cu 6 gloanțe

Cu cine s-a iubit din handbalul feminin

Adrian Vasile

Antrenor la mai multe echipe de handbal feminin, Adi Vasile a declarat că nu a avut multe iubiri în sportul în care activează. Este de notorietate relația pe care a avut-o în trecut cu Cristina Vărzaru, fostă componentă a lotului național. Și a mai avut o iubită.

„N-a fost ușor deloc să fiu antrenorul Cristinei, era o jucătoare luptătoare, diabolică în sensul pozitiv al cuvântului, perfecționistă. Mi-a zis că a avut momente când nu se uita la mine ca la un antrenor, ci ca la un iubit. Nu m-am iubit cu multe jucătoare din handbal, lista e foarte, foarte scurtă, Cristina și o domnișoară când eram eu foarte tânăr, au fost două relații foarte mișto”, a reacționat antrenorul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Crescut în Franța, moldoveanul dezvăluie ce l-a uimit în România: „Poate vouă, care locuiți aici, vi se pare banal”

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Observatornews.ro Afacerea cu care un român din Buzău a dat lovitura. Cornel a furat meserie din Germania, iar acum primeşte oferte din toată ţara

Știrileprotv.ro O tânără a găsit 21.800 de lei într-un bancomat și a plecat cu ei. Polițiștii cer ajutor să o găsească

FANATIK.RO Misterul Diatlov. 9 tineri au fost găsiți morți în condiții greu de crezut: dezbrăcați și înghețați, cu trupurile zdrobite, o tânără nu mai avea limbă

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 15 septembrie 2022. Berbecii este posibil să exagereze multe astăzi, de la lipsuri la ceea ce cred că vor cei din jur de la ei

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România