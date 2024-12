În luna iulie a acestui an s-a aflat că Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit. La vremea respectivă, vedeta a ieșit public cu un mesaj referitor la separare: „A fost frumos, autentic, am trăit o adevărată poveste intensă de iubire! Din păcate, distanța ucide dragostea și uneori planurile și valorile comune se mai schimbă!!! Așadar, am decis să mergem fiecare pe drumul său și să punem punct aici relației noastre! Ne-am decis să păstrăm pentru noi intimitatea și să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă.

Vă rugăm pe toți cei care ne-ați apreciat relația să ne respectați punctul de vedere și să înțelegeți că nu vom da detalii despre motivele care ne-au condus la această decizie! Vom rămâne în continuare prieteni buni și ne vom susține ori de câte ori va fi nevoie! Viața merge înainte!”, a fost mesajul Adrianei Bahmuțeanu apărut pe pagina ei de Facebook.

Acum, la sfârșit de an, George Restivan dezvăluie că nu a fost niciodată despărțit de Adriana Bahmuțeanu. „Hai să zicem că a fost un Hollywood script foarte bun pus la punct. Faptul că sunt aici este pentru că orice bărbat, într-o situație care este acum, trebuie să fie alături de parteneră, logodnică sau soție. Poate așa a fost mai bine să fie, să nu se știe. Am hotărât să ne ținem viața în privat”, a declarat George Restivan pentru emisiunea „Un Show Păcătos” de la Antena Stars.

Spusele lui au fost confirmate și de Adriana Bahmuțeanu. „Ne-au separat kilometri, distanța, dar nu”, a zis ea, conform Spynews.

Ce spunea George Restivan despre motivele despărțirii de Adriana Bahmuțeanu

După anunțul separării, George Restivan a plecat în America cu băiatul lui. De acolo făcea declarații despre despărțirea de Adriana Bahmuțeanu, care a a avut loc de fapt. „Am făcut ceea ce orice tată cu picioarele pe pământ ar face pentru a-și salva fiul. De când ne-am întors în București anul trecut după vacanța de vară din California, tensiunea din aer era atât de densă încât o puteai tăia cu cuțitul în casa din București în care am stat.

Fratele vitreg al lui Blake s-a mutat cu noi și am știut în acel moment că s-a terminat pentru mine și Blake și că eram pe timp împrumutat în București. Fratele vitreg a fost gelos și rău cu Blake, fără să intru în detalii acum pentru că încă îmi trezește amintiri neplăcute. Am făcut ce trebuie să facă un tată când vine vorba de binele fiului său! Am plecat cu o zi înainte și am lăsat totul în urmă.

Nu-mi voi mai pune niciodată fiul în pericol. Pur și simplu nu suntem obișnuiți cu certurile de familie, furie, gelozie și nu vreau să învăț să trăiesc așa. Îmi pare rău pentru Blake și pentru cât de iubit era în România de către colegii săi și cum a început să crească și să devină un adolescent independent, iar pentru o decizie proastă totul s-a dus pe apa sâmbetei”, i-a răspuns George Restivan unui prieten, pe Facebook, conform Cancan.

Și a continuat: „Eram pe punctul de a închiria un apartament pentru a mă muta cu Blake doar pentru a rămâne pentru el în București. Dar partenera mea nu a acceptat. Și am plecat pe 16 decembrie. Ceea ce a pus capăt a fost faptul că, chiar sub nasul meu, fiul iubitei mele îi cerea să se întoarcă la fostul ei soț pentru a fi din nou o familie împreună. Atunci am știut că este timpul să plecăm”.

