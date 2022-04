Filmările pentru cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va putea fi urmărit în curând, la Antena 1, sunt în toi, iar show-ul vine cu o mulţime de surprize. Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii „Te cunosc de undeva!” nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

„E o onoare pentru mine şi un cadou de la Dumnezeu acest rol în cel mai nou sezon «Te cunosc de undeva!». Mi se pare fascinant că după ce am trăit experienţa acestui show în calitate de concurent, acum am trecut de cealaltă parte a baricadei, unde nu mi-aş fi imaginat niciodată că o să ajung şi de unde se vede şi mai bine frumuseţea acestui show. Eu ştiu cel mai bine cât de greu este, mai ales că am avut ocazia să concurez atât singură, cât şi în cuplu, alături de Romică, aşa că le înţeleg şi mai mult temerile concurenţilor din acest sezon, unul special, dedicat în totalitate duetelor. Toţi îmi sunt foarte dragi şi încerc să îi ajut cât de mult pot, să le dau cât de mult pot din tot ce ştiu eu, pentru ca juriul să aprecieze munca lor!”, a declarat actriţa.

Fiecare rol pe scena transforming show-ului presupune zeci şi zeci de ore de repetiţii la canto, actorie şi coregrafie: „Este o muncă sisifică, de cel puţin 10 ore pe zi, în această perioadă, iar dacă înainte îmi studiam doar piesa mea, acum trebuie să pregătesc absolut toate momentele din concurs, deci nu mai încape vorbă despre volumul de muncă. Va fi un sezon foarte interesant, pentru că avem tipologii diferite, suflete speciale şi oameni minunaţi pe care îi voi ajuta cât de mult voi putea să aibă încredere în ei, să uite de frici atunci când sunt pe scenă, să nu pornească avându-l pe «NU» înainte şi să primească cu bucurie orice rol le oferă Ruleta!”.

Adriana Trandafir: „Îi voi învăţa tot ce ştiu eu, toate secretele”

Totodată, Adriana Trandafir a mărturisit că le va pune la dispoziţie concurenţilor tot ceea ce a învăţat ea de-a lungul participărilor la transforming show-ul de la Antena 1: „Îi voi învăţa tot ce ştiu eu, toate secretele, de la cum să urce în lift, până la cum să îşi gestioneze emoţiile, combustia internă şi gândurile. Dacă vor asculta tot ceea ce le spun, cu siguranţă le va fi mai uşor! Chiar dacă din faţa televizorului pare totul uşor, telespectatorii trebuie să ştie câtă muncă există în spatele fiecărui moment de pe scenă. În calitate de antrenor al olimpicilor, le spune mereu concurenţilor că important e nu cât de bine te-ai antrenat de-a lungul timpului, ci cât de performant eşti în momentul în care trebuie să câştigi olimpiada!”, a mai completat actriţa.

Cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!” va avea premiera în curând la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul cu mari surprize, multă voie-bună și transformări fabuloase.

