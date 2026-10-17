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Alex Bogdan, declarație emoționantă pentru soția sa, Cătălina Mihai, după succesul de la Vocea României: „Ea m-a ținut în viață”

Andreea Romaniuc Archip
Andreea Romaniuc Archip
Jurnalist
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Cătălina Mihai si Alex Bogdan
Cătălina Mihai si Alex Bogdan Sursa foto: Facebook - Alex Bogdan
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Alex Bogdan a transmis un mesaj emoționant după ce soția sa, actrița Cătălina Mihai, a întors trei scaune la Vocea României și a ales echipa lui Smiley. Actorul a vorbit deschis despre cum l-a salvat aceasta din dependența de jocuri de noroc.

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Cătălina Mihai, soția actorului Alex Bogdan, a făcut senzație pe scena show-ului Vocea României de la Pro TV, unde interpretarea sa a determinat trei dintre jurați să se întoarcă. Actrița a decis să meargă mai departe în competiție în echipa lui Smiley, confirmând încă o dată calitățile sale artistice excepționale.

Momentele de succes trăite de actriță au fost însoțite de un mesaj copleșitor transmis de partenerul ei de viață. Alex Bogdan a vorbit despre sprijinul uriaș pe care i l-a oferit Cătălina în cele mai grele etape din viața sa, mărturisind că îi datorează salvarea din dependența de jocuri de noroc.

Alex Bogdan și Cătălina Mihai VEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Alex Bogdan: „Să nu mă sufoc cu totul în dependența aia oribilă de jocuri de noroc”

Mesajul transmis de actor prezintă începuturile poveștii lor de dragoste, dar și momentele de cumpănă prin care au trecut împreună înainte de a ajunge la echilibrul din prezent.

„Mă întreb uneori în ce rahat cosmic am călcat de o am în viața asta pe Cătă. Ce manevre întortocheate au făcut atomii noștri de s-au întâlnit. După ce ne-am pupat prima oară în baia de la Bikers, i-am dat mesaj înspre dimineață: e ca și cum s-a spart barajul și acum Dunărea poate să curgă, respir! Da, ăsta e cuvântul care definește ce mi-a oferit Cătă: aer! Aerul să mai respir, să nu mă sufoc cu totul în dependența aia oribilă de jocuri de noroc în care m-a găsit. Și care era cât pe ce să o sufoce și pe ea”, a mărturisit Alex Bogdan.

Alex Bogan: „Cătă e mai tare ca mine, mereu a fost”

Actorul a vorbit despre tăria de caracter de care a dat dovadă partenera sa în clipele în care lupta cu dependența părea imposibilă, precizând că sprijinul ei necondiționat i-a salvat viața.

„Dar Cătă e mai tare ca mine, mereu a fost, chiar dacă ea nu crede. N-a plecat, nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Nici atunci când avea tot dreptul s-o facă. Nu știu ce eforturi supra omenești i-au trebuit să găsească maturitatea și forța să rămână. N-a fost ușor, să știți. Până la liniștea de acum, a fost cumplit. Și cei care ați văzut «Viață în lucru», știți despre ce vorbesc. Îi datorez viața mea de acum cu totul Cătălinei. Este modelul meu de integritate, de onestitate, de iubire. Cătă iubește cu toți porii, trăiește intens, cu toate fibrele din corpul ei, e atât de multă că mi-e teamă că-n viața asta n-o să reușesc s-o descopăr pe toată”, a adăugat actorul

Alex Bogdan și-a susținut soția la Vocea României

Legătura lor profundă s-a reflectat și în proiectele artistice comune, precum spectacolele „Club 27” și „Viață în lucru”, pe care Alex Bogdan le descrie ca fiind expresii pure ale iubirii lor.

„Dar particip la zborul ei, și ăsta e cel mai prețios dar pe care l-am primit vreodată. O iubesc pentru tot ce e și tot ce nu e. O iubesc pentru curajul ei de a sta lângă mine și pentru asta nici eu nu cred c-o să-mi ajungă toată viața să-i mulțumesc. Club 27 și Viață în lucru sunt expresiile artistice ale iubirii noastre și vă mulțumim că participați și voi la zborul nostru. În poza de pe platou eu o țin în aer pe Cătă, vă asigur că realitatea e că ea m-a ținut pe mine în aer, ea m-a ținut în viață. Te iubesc Căti de nu mai am aer!”, a încheiat Alex Bogdan.

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Tags: Vocea României Pro TV Alex Bogdan
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