Ilie Bolojan acuză Ministerul Sănătății de incompetență: UPU rămâne fără bani, iar un guvern interimar nu poate face rectificarea

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a prezentat sâmbătă, în şedinţa partidului, situaţia de la unităţile de primiri ugenţe, afectate de lipsa de fonduri, afirmând că, „în mod iresponsabil, fie din incompetenţă, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătăţii a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcţionarea acestor unități”, potrivit unor surse din partid.

El a enumerat situaţia de la UPU, printre situaţiile „foarte complicate, a căror amânare poate genera probleme grave”, care ar putea fi soluţionate printr-o rectificare bugetară cară însă nu poate fi făcută de un guvern interimar.

„În mod iresponsabil, fie din incompetenţă, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătăţii a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcţionarea acestor unităţi”, a afirmat Bolojan, potrivit unor surse.

El a susţinut că, în 2025, cea mai mare unitate de primiri urgenţe din România, cea de la Spitalul Floreasca, a avut o alocare iniţială de peste 10 milioane de lei. Pentru a putea funcţiona până la sfârşitul anului, au mai fost alocate câteva milioane de lei. Anul acesta, aceeaşi unitate a avut o alocare iniţială de sub 5 milioane de lei, adică mai puţin de jumătate din alocarea iniţială din 2025.

De asemenea, una dintre primele probleme cu care s-a confruntat ministrul interimar al sănătăţii a fost tocmai lipsa fondurilor pentru Spitalul Floreasca, problemă rezolvată prin redistribuiri bugetare în interiorul Ministerului Sănătăţii.

Un alt exemplu a fost cel al unităţi de primiri urgenţe de la Târgu Mureş, care în 2025, a avut o alocare iniţială de 8 milioane de lei şi pentru a-şi putea încheia anul, au mai fost necesare câteva milioane de lei. Anul acesta, la începutul anului, i-au fost alocate sub 4 milioane de lei, adică mai puţin de jumătate din suma iniţială din 2025.

lie Bolojan a precizat că a dat aceste exemple pentru a înţelege că există unităţi de primiri urgenţe care au primit aproximativ 30% din alocările necesare funcţionării lor pe parcursul întregului an.